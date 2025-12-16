Conferencia episcopal llama a respetar la voluntad del pueblo que votó

Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.) hizo un llamado a la población y a los actores políticos a respetar la voluntad popular expresada en las urnas, tras el proceso electoral reciente.

En un mensaje dirigido a los hondureños, los obispos señalaron que, durante su tradicional convivencia navideña, recibieron noticias que les generan preocupación y tristeza.

“Tras una jornada electoral en la que los ciudadanos expresaron pacíficamente su voluntad, no queda sino escuchar la voz del pueblo soberano y respetarla”, señala el comunicado.