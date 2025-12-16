Conferencia episcopal llama a respetar la voluntad del pueblo que votó

Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.) hizo un llamado a la población y a los actores políticos a respetar la voluntad popular expresada en las urnas, tras el proceso electoral reciente.
En un mensaje dirigido a los hondureños, los obispos señalaron que, durante su tradicional convivencia navideña, recibieron noticias que les generan preocupación y tristeza.
“Tras una jornada electoral en la que los ciudadanos expresaron pacíficamente su voluntad, no queda sino escuchar la voz del pueblo soberano y respetarla”, señala el comunicado.
La Iglesia católica aseguró que en mensajes anteriores ya había exhortado a la paz, al diálogo y al respeto a las instituciones del Estado, y hoy lo “reitera”.
Además, los obispos recordaron que cualquier acción debe realizarse dentro del marco de la Constitución de la República y las leyes vigentes.
En el mensaje, la Conferencia Episcopal reiteró su postura de acompañamiento espiritual ante la situación que atraviesa el país, en estos momentos: “Seguimos orando”.
El pronunciamiento fue emitido desde el municipio de La Esperanza, Intibucá, la mañana de este martes 16 de diciembre de 2025.