Conferencia episcopal llama a respetar la voluntad del pueblo que votó

La Conferencia Episcopal de Honduras expresó su preocupación por la situación postelectoral y reiteró su llamado a la paz, el diálogo y el respeto a la Constitución

  • Conferencia episcopal llama a respetar la voluntad del pueblo que votó

    En el mensaje, la Conferencia Episcopal reiteró su postura de acompañamiento espiritual ante la situación que atraviesa el país, en estos momentos: “Seguimos orando”.

    Foto: EL HERALDO
  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 10:48

Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.) hizo un llamado a la población y a los actores políticos a respetar la voluntad popular expresada en las urnas, tras el proceso electoral reciente.

En un mensaje dirigido a los hondureños, los obispos señalaron que, durante su tradicional convivencia navideña, recibieron noticias que les generan preocupación y tristeza.

“Tras una jornada electoral en la que los ciudadanos expresaron pacíficamente su voluntad, no queda sino escuchar la voz del pueblo soberano y respetarla”, señala el comunicado.

Conferencia Episcopal rechaza especulaciones políticas sobre convocatoria a caminata

La Iglesia católica aseguró que en mensajes anteriores ya había exhortado a la paz, al diálogo y al respeto a las instituciones del Estado, y hoy lo “reitera”.

Además, los obispos recordaron que cualquier acción debe realizarse dentro del marco de la Constitución de la República y las leyes vigentes.

En el mensaje, la Conferencia Episcopal reiteró su postura de acompañamiento espiritual ante la situación que atraviesa el país, en estos momentos: “Seguimos orando”.

Gabriela Castellanos: "Escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral"

El pronunciamiento fue emitido desde el municipio de La Esperanza, Intibucá, la mañana de este martes 16 de diciembre de 2025.

Conferencia episcopal llama a respetar la voluntad del pueblo que votó
Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más