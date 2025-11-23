Iglesia Católica llama a los hondureños a votar masivamente este 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El padre de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Daniel Zúniga, hizo un llamado a toda la población hondureña para que este domingo 30 de noviembre salga a votar masivamente. "Hay que poner en oración ese voto y discernirlo, porque no solo es por nosotros, es por todos los hondureños", aseguró Zúniga, refiriéndose a la importancia de ejercer el voto. Añadió que "votar no solo es un derecho, el ir a votar también es una obligación civil, porque somos responsables de lo que viene para nuestro país".

Cabe recordar que las elecciones generales se desarrollarán el próximo domingo 30 de noviembre, es decir, dentro de seis días. Los candidatos a cargos de elección pública ya están realizando sus cierres de campaña para dar inicio al periodo de silencio electoral, que comenzará este martes 25 de noviembre. Ante este panorama, el padre Zúniga recordó a la población que "siempre hay que tener confianza en Dios, pues es Él quien nos da la sabiduría y los dones del Espíritu Santo, precisamente la sabiduría, que es donde decidimos cuál es nuestro futuro".

El representante de la Iglesia Católica aseguró que salir a votar es un acto de solidaridad que busca mejorar el país y la vida de cientos de personas. "Hay un pecado social cuando pensamos solo en nosotros y no en los hermanos; es un voto decisivo con el que queremos lo mejor para Honduras". Reiteró que "pongamos en las manos de Dios esto, porque esperamos gozar de la plenitud de su gracia y amor, y qué mejor hacerlo en un país que se enfoca en los valores del reino de Dios".