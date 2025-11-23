Caravana del PINU recorre Comayagüela y El Carrizal en cierre de campaña de Nelson Ávila

Tegucigalpa, Honduras. El Partido de Innovación y Unidad (PINU), cerró el fin de semana su campaña política con una caravana que inició frente a la cede del instituto político en la calle real de Comayagüela y se dirigieron hasta la colonia El Carrizal. En la actividad política fue encabezada por el candidato presidencial Nelson Avila en compaña de la candidata a alcaldesa por el Distrito Central, Ana Castro y candidatos a diputados por Francisco Morazán.

Los simpatizantes del PINU se desplazaron en sus vehículos y portaban banderas y pancartas, con el objetivo de captar la mayor cantidad de votos el día de las elecciones generales. En el trayecto hacían sonar las bocinas de los automotores, lo que llamó la atención de centenares de personas que encontraron a su paso.