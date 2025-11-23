Caravana del PINU recorre Comayagüela y El Carrizal en cierre de campaña de Nelson Ávila

Tegucigalpa, Honduras. El Partido de Innovación y Unidad (PINU), cerró el fin de semana su campaña política con una caravana que inició frente a la cede del instituto político en la calle real de Comayagüela y se dirigieron hasta la colonia El Carrizal.
En la actividad política fue encabezada por el candidato presidencial Nelson Avila en compaña de la candidata a alcaldesa por el Distrito Central, Ana Castro y candidatos a diputados por Francisco Morazán.
Los simpatizantes del PINU se desplazaron en sus vehículos y portaban banderas y pancartas, con el objetivo de captar la mayor cantidad de votos el día de las elecciones generales.
En el trayecto hacían sonar las bocinas de los automotores, lo que llamó la atención de centenares de personas que encontraron a su paso.
La caravana es una de las actividades que han programado las autoridades del PINU a pocas horas para que inicie el silencio electoral decretado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) previo a las elecciones generales que se van a desarrollar el próximo 30 de noviembre.
A las 3:00 de la tarde de este domingo 23 de noviembre se tiene programada una conferencia de prensa donde el candidato presidencial Nelson Ávila dará a conocer sus propuestas de trabajo en beneficio del pueblo hondureño.