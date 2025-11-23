  1. Inicio
  2. · Honduras

Caravana del PINU recorre Comayagüela y El Carrizal en cierre de campaña de Nelson Ávila

El candidato presidencial del PINU en compañía de la candidata a la alcaldía del Distrito Central y candidatos a diputados realizaron el recorrido por Comayagüela

  • 23 de noviembre de 2025 a las 12:15
Caravana del PINU recorre Comayagüela y El Carrizal en cierre de campaña de Nelson Ávila

Nelson Ávila, candidato presidencial del PINU junto a Ana Castro, candidata a la alcaldía del Distrito Central, encabezaron la caravana que inició en la calle real y se desplazaron hasta la colonia El Carrizal.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. El Partido de Innovación y Unidad (PINU), cerró el fin de semana su campaña política con una caravana que inició frente a la cede del instituto político en la calle real de Comayagüela y se dirigieron hasta la colonia El Carrizal.

En la actividad política fue encabezada por el candidato presidencial Nelson Avila en compaña de la candidata a alcaldesa por el Distrito Central, Ana Castro y candidatos a diputados por Francisco Morazán.

Nelson Ávila: "El problema son los grupos de poder que controlan al tripartidismo"

Los simpatizantes del PINU se desplazaron en sus vehículos y portaban banderas y pancartas, con el objetivo de captar la mayor cantidad de votos el día de las elecciones generales.

En el trayecto hacían sonar las bocinas de los automotores, lo que llamó la atención de centenares de personas que encontraron a su paso.

Nelson Ávila, el académico y rebelde con causa

La caravana es una de las actividades que han programado las autoridades del PINU a pocas horas para que inicie el silencio electoral decretado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) previo a las elecciones generales que se van a desarrollar el próximo 30 de noviembre.

A las 3:00 de la tarde de este domingo 23 de noviembre se tiene programada una conferencia de prensa donde el candidato presidencial Nelson Ávila dará a conocer sus propuestas de trabajo en beneficio del pueblo hondureño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias