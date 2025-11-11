Nelson Ávila denuncia exclusión de migrantes bajo estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila, calificó como inconstitucional la exclusión de los hondureños migrantes en el proceso electoral y la realización de los comicios generales mientras continúa vigente el estado de excepción.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Ávila señaló que cerca del 15% de la población hondureña con derecho al sufragio reside fuera del país, cifra que consideró determinante en los resultados electorales.

"Es inconstitucional un proceso electoral que excluye a gran parte de la ciudadanía, como los migrantes", afirmó.

El candidato cuestionó además que el país se prepare para votar en un contexto de restricciones a las libertades públicas. "¿Es democracia votar en estado de excepción en el cual quien mantiene el poder controla poblaciones votantes?", expresó.