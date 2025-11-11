Nelson Ávila denuncia exclusión de migrantes bajo estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila, calificó como inconstitucional la exclusión de los hondureños migrantes en el proceso electoral y la realización de los comicios generales mientras continúa vigente el estado de excepción.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Ávila señaló que cerca del 15% de la población hondureña con derecho al sufragio reside fuera del país, cifra que consideró determinante en los resultados electorales.
"Es inconstitucional un proceso electoral que excluye a gran parte de la ciudadanía, como los migrantes", afirmó.
El candidato cuestionó además que el país se prepare para votar en un contexto de restricciones a las libertades públicas. "¿Es democracia votar en estado de excepción en el cual quien mantiene el poder controla poblaciones votantes?", expresó.
Ávila atribuyó la responsabilidad de la situación política al "tridipartidismo", al que acusó de reproducir prácticas que, según dijo, promueven la violencia electoral y buscan perpetuar ventajas indebidas. "Estas actitudes generan inconstitucionalidad y violencia electoral, al extremo de declarar no aceptar resultados oficiales", añadió.
En el mismo mensaje, instó a que las elecciones se desarrollen en condiciones "honestas, libres y democráticas", advirtiendo que el clima de confrontación actual pone en riesgo la credibilidad del proceso.
Mientras tanto, hondureños radicados en Estados Unidos han expresado preocupación por retrasos en la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), dificultades para conocer centros de votación y problemas en el padrón electoral, situaciones que consideran limitan su participación.