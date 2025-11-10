Hondureños en Estados Unidos exigen garantizar el voto y denuncian irregularidades

La convocatoria más reciente se llevó a cabo en Miami, Florida, donde decenas de hondureños, entre ellos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros residentes, se reunieron para expresar su preocupación ante las fallas detectadas en el proceso electoral.

Desde distintas ciudades, los compatriotas denuncian irregularidades en el padrón electoral, retrasos en la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) y falta de información sobre los centros de votación.

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de 19 días de las elecciones generales , los hondureños radicados en Estados Unidos han levantado la voz para exigir a las autoridades del país que garanticen su derecho a ejercer el sufragio.

Según Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, la respuesta de la comunidad fue numerosa y refleja la molestia generalizada hacia las autoridades hondureñas.

“Muchos compatriotas se están encontrando con que no aparecen en el padrón electoral o que, aunque figuren, no han recibido su DNI en los consulados. Otros, incluso, denuncian que se les cambió el domicilio sin autorización, lo que automáticamente les impide votar”, explicó Flores.

Uno de los ejemplos más recientes es el de una ciudadana de la tercera edad que denunció ante el consulado hondureño en Miami el cambio de su domicilio electoral, lo que la dejó fuera de su centro de votación habitual.

“Estamos encontrando muchas anomalías en la configuración de datos que manejan la Cancillería y el Registro Nacional de las Personas (RNP). Se está violando el derecho al voto de los hondureños en el extranjero”, denunció Flores.

El dirigente añadió que, pese al entusiasmo creciente de los migrantes por participar en las elecciones, las fallas técnicas y administrativas están desmotivando a muchos.

“No es miedo a Migración ni falta de voluntad. Los hondureños quieren votar, pero son las autoridades quienes están limitando ese derecho”, subrayó.

Flores explicó que actualmente existe un enlace habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para consultar si un ciudadano está apto para votar, ingresando su número de identidad. Sin embargo, el proceso ha revelado más inconsistencias.

“Hay personas habilitadas para votar que no tienen su DNI en la mano porque en los consulados les dicen que no ha llegado, y otros que sí tienen su DNI aparecen como no habilitados. Es absurdo”, señaló.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre advirtió que las irregularidades serán denunciadas ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que se está intentando silenciar la participación de los hondureños en el exterior.

“Queremos que el mundo vea cómo se está violentando un derecho fundamental. No vamos a quedarnos callados”, afirmó.

A la preocupación por el padrón y los documentos se suma la incertidumbre sobre la ubicación de los centros de votación. Hasta la fecha, los hondureños en Estados Unidos no cuentan con información oficial sobre dónde podrán emitir su voto, lo que dificulta la planificación de viajes y la organización de la comunidad.

“Lamentamos que todavía no se haya informado sobre los centros. Muchos compatriotas deben trasladarse largas distancias para votar y necesitan tiempo para prepararse”, concluyó Flores.