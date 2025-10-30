Fundación 15 de Septiembre denuncia ante el Conadeh violación del derecho al voto

“Hay hondureños que tienen su DNI en la mano, pero no aparecen en el padrón. Otros, incluso, registran domicilios que no corresponden a su lugar de residencia”, denunció Juan Flores, presidente de la Fundación.

Según la organización, el reclamo se centra en que una gran cantidad de compatriotas que tramitaron su Documento Nacional de Identificación ( DNI ) en Estados Unidos fueron excluidos del padrón electoral, pese a haber cumplido con todos los requisitos y estar enrolados ante el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Tegucigalpa, Honduras.- La Fundación 15 de Septiembre interpuso una denuncia formal ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ( Conadeh ), señalando la supuesta vulneración de los derechos constitucionales y políticos de miles de hondureños residentes en el extranjero, a quienes se les estaría impidiendo ejercer su derecho al voto en las elecciones.

De acuerdo con la información citada por la organización, Cancillería y el RNP habían reportado que más de 400,000 hondureños en Estados Unidos estaban enrolados y contaban con su identificación. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que únicamente 18,000 se encuentran habilitados para votar, una cifra que representa apenas el 0.4% del total.

“Esa diferencia es alarmante. No entendemos qué pasó con el resto de ciudadanos. Si el RNP entregó la base de datos al CNE, ¿por qué no están reflejados todos en el censo electoral?”, cuestionó Flores.

El dirigente añadió que, durante el proceso de inscripción de observadores electorales, la fundación detectó las primeras irregularidades.

“El CNE nos envió un enlace para registrar a los observadores, pero al ingresar los datos de muchos hondureños, el sistema los rechazaba porque no aparecían empadronados. Fue ahí cuando empezamos a documentar los casos y a darnos cuenta de la magnitud del problema”, explicó.

Además de los cambios arbitrarios de domicilio electoral, la Fundación también ha identificado casos en los que los documentos de identificación de los ciudadanos han sido retenidos por las autoridades consulares.

“Hay compatriotas que tramitaron su DNI este año, van al consulado a reclamarlo y les dicen que no ha llegado. Pero en el padrón sí aparecen como habilitados para votar. Es decir, tienen derecho, pero no el documento físico para ejercerlo”, denunció Flores.

La Fundación considera que estas acciones podrían constituir delitos electorales, ya que la retención de documentos y las modificaciones de domicilio sin consentimiento del titular están tipificadas en el Código Penal hondureño.

“Estamos hablando de violaciones claras al derecho al sufragio y a la participación política. Es una situación que pone en riesgo la transparencia del proceso electoral y genera desconfianza entre los hondureños en el exterior”, advirtió el representante.

Por ello, la Fundación 15 de Septiembre solicitó al Conadeh que inicie una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Asimismo, pidió al Consejo Nacional Electoral y al Registro Nacional de las Personas brindar una explicación pública sobre las inconsistencias detectadas.

“Lo que estamos pidiendo es transparencia y respeto. No se puede marginar a cientos de miles de hondureños que, aunque viven fuera del país, siguen aportando a la economía nacional y tienen derecho a decidir el futuro de Honduras”, subrayó Flores, quien recordó que esta no es la primera vez que presentan denuncias relacionadas con la exclusión de votantes en el extranjero.

Finalmente, la Fundación reiteró su compromiso de seguir documentando los casos y acompañando a los afectados para que puedan ejercer su derecho ciudadano.

“Nuestra intención no es politizar el tema, sino garantizar que se respete la voluntad del pueblo hondureño, donde quiera que se encuentre”, concluyó el presidente del organismo.