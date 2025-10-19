Voto en el extranjero en Honduras: expertos alertan por incapacidad consular

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de un reglamento que regule el voto en el extranjero y la limitada capacidad consular de Honduras amenazan la transparencia y efectividad de la participación de los hondureños que residen fuera del país, especialmente en Estados Unidos, en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, advirtieron analistas consultados por EFE.

La asesora legal del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Osiris Payes, dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó únicamente la votación en el exterior en Estados Unidos, donde se prevé la instalación de unas quince juntas receptoras de votos.

Payes expresó su "preocupación" por la falta de reglamento que garantice los procedimientos de trazabilidad, control biométrico y seguimiento del proceso.

La ley manda que el voto en el extranjero debe "seguir las mismas disposiciones de trazabilidad, biometría y seguimiento que se aplican en Honduras. Es decir, el mismo nivel de confianza y credibilidad debe replicarse fuera del país”, subrayó la asesora del Cespad.

Según Payes, se desconoce si el órgano electoral enviará un sistema de biometría para registrar los votos en el extranjero, así como la ruta logística para la transmisión de las actas electorales.