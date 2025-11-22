Nelson Ávila: "El problema son los grupos de poder que controlan al tripartidismo"

Ávila expresó que este sábado estuvo en varios municipios de Cortés , donde tuvo buena aceptación de las personas, acotó.

Tegucigalpa, Honduras.- Nelson Ávila , candidato presidencial del Partido Innovación Unidad (PINU) , comentó que este domingo hará su cierre de campaña en el Distrito Central.

Su cierre de campaña será a las 3:00 de la tarde y analizó cuáles son los problemas en Honduras.

"El problema son los grupos de poder que controlan al tripartidismo porque el responsable no es el liberal honesto, o el nacionalista honesto o el Libre honesto, el responsable de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder y ahora ya no pueden prometer absolutamente nada", adujo.

El candidato presidencial es uno de los cinco aspirantes a la primera magistratura de Honduras junto a Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Rixi Moncada y Mario "Chano" Rivera.

Esta es la segunda vez que Nelson Ávila busca la presidencia del país, tras participar en los comicios de 2021 con Libertad y Refundación (Libre), perdiendo en las internas contra Xiomara Castro.

Los comicios generales en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre.