Nelson Ávila: "El problema son los grupos de poder que controlan al tripartidismo"

Tegucigalpa, Honduras.- Nelson Ávila, candidato presidencial del Partido Innovación Unidad (PINU), comentó que este domingo hará su cierre de campaña en el Distrito Central.
Ávila expresó que este sábado estuvo en varios municipios de Cortés, donde tuvo buena aceptación de las personas, acotó.
Su cierre de campaña será a las 3:00 de la tarde y analizó cuáles son los problemas en Honduras.
"El problema son los grupos de poder que controlan al tripartidismo porque el responsable no es el liberal honesto, o el nacionalista honesto o el Libre honesto, el responsable de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder y ahora ya no pueden prometer absolutamente nada", adujo.
El candidato presidencial es uno de los cinco aspirantes a la primera magistratura de Honduras junto a Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Rixi Moncada y Mario "Chano" Rivera.
Esta es la segunda vez que Nelson Ávila busca la presidencia del país, tras participar en los comicios de 2021 con Libertad y Refundación (Libre), perdiendo en las internas contra Xiomara Castro.
Los comicios generales en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre.