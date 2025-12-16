Empleados del INFOP protestan en el Centro Cívico para exigir su permanencia laboral

Tegucigalpa, Honduras.- Empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) salieron a protestar este martes 16 de diciembre para exigir su permanencia laboral. Los protestantes se plantaron dentro de las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG), con cárteles y banderas de Honduras, para exigir una respuesta rápida a su solicitud. “Cristhian Duarte y Wilmer Fernández respóndanle a la clase trabajadora” y “La estabilidad laboral es un derecho”, son parte de las frases de protesta que resaltan en sus rótulos.

Los ciudadanos aseguran que son más de 367 empleados los que están exigiendo una permanencia laboral, ya que, algunos, tienen más de 3 o 5 años de laborar bajo el sistema de contratos. "Se está pidiendo que se respete el derecho de estas 317 familias que por años han sido víctimas de violadores de derechos", lamentó una de las empleadas. Al mismo tiempo, explicó que "se habilitó un PSM el 14 de octubre, donde el ministro de trabajo firmó y no ha podido hacer ninguna gestión con el ministro de Finanzas".