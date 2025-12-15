  1. Inicio
Persisten protestas en el CLE en las afueras del INFOP

A las afueras del INFOP, seguidores de Libre y del Partido Liberal arremetieron contra una carpa del Partido Nacional, provocando momentos de tensión en la antesala del inicio del escrutinio especial.

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 11:20
El Heraldo Videos