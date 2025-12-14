Resultados elecciones
Elecciones Honduras 2025
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Firma pendiente de Ochoa retrasa el arranque del escrutinio especial
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 16:55
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Firma pendiente de Ochoa retrasa el arranque del escrutinio especial
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Nasry Asfura promete donar su salario presidencial a la Teletón si llega a la Presidencia
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Filas y espera en el CLE por acreditación para el escrutinio especial
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Más de 170 cámaras garantizarán transparencia en el escrutinio especial
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Escrutinio especial sigue sin arrancar pese a anuncio del CNE
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Simpatizantes de todos los partidos esperan acreditación en el CLE para escrutinio especial
David Romero
Videos Honduras
Teletón Honduras 2025 supera la meta gracias a la solidaridad de los hondureños
Alex Pérez
Videos Honduras
Teletón 2025: Papi a la Orden llega para sumar solidaridad
Alex Pérez
Videos Honduras
Banco Atlántida se sumó a la Teletón con una donación de 6,005,000 lempiras
Alex Pérez
Videos Honduras
Teletón recibe donación de 2,130,600 lempiras por parte de Banco Ficohsa
Alex Pérez
Videos Honduras
Apostemos se une a la jornada de amor y esperanza de la Teletón
Alex Pérez
Videos Honduras
OEA insta a Honduras a garantizar elecciones creíbles y resultados claros
Rodiney Cerrato