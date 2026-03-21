Persiste la discriminación racial contra las personas y comunidades afrohondureñas

El ente defensor de derechos humanos expresó su preocupación por la falta de cumplimiento de las medidas ordenadas en las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos relacionados con las comunidades garífunas, lo que afecta el pleno ejercicio de los derechos humanos de las comunidades afrohondureñas, situación que las coloca en situación de discriminación racial y étnica.

Tegucigalpa, Honduras. -El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) demanda del Estado hondureño adoptar medidas efectivas para eliminar los obstáculos que limitan el disfrute pleno de los derechos de las personas afrodescendientes e implementar políticas orientadas a combatir la pobreza , la exclusión social y la marginación.

Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, recordó que el 26 de octubre de 1966, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, reafirmando que la discriminación racial constituye una negación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, una ofensa a la dignidad humana y un obstáculo para el desarrollo económico y social, así como para la cooperación internacional y la paz.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, exhortó a las personas y comunidades afrohondureñas a que acudan al Conadeh ante cualquier situación de discriminación racial o vulneración de sus derechos individuales o colectivos.

“La protección de los derechos humanos de las personas y comunidades afrohondureñas debe traducirse en acciones concretas que garanticen el goce efectivo de sus derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad y no discriminación”, señala el Conadeh.

Además, el 23 de diciembre de 2013, la ONU proclamó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) bajo el lema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”.

Posteriormente, el 17 de diciembre de 2024, se aprobó un Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), con el propósito de continuar impulsando acciones orientadas al reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las personas afrodescendientes.

En este sentido, el Conadeh reconoce algunos avances por parte del Estado hondureño, como la adopción de la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (P-PIAH) 2016-2026, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrohondureños, respetando su identidad y diversidad cultural.

No obstante, esta institución denota que, desde su entrada en vigor, dicha política “no ha mostrado avances significativos en su implementación”.

Asimismo, el Conadeh reitera su preocupación por la falta de cumplimiento de las medidas ordenadas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades garífunas Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras.

“La persistencia de estas situaciones refleja la existencia de condiciones estructurales que continúan afectando el pleno ejercicio de los derechos humanos de las comunidades afrohondureñas, tanto en el ámbito colectivo como individual, colocándolas en una situación de discriminación racial y étnica”, reitera el Conadeh.

También recuerda al Estado su obligación, conforme a la Observación General No. 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de adoptar medidas efectivas para eliminar los obstáculos que limitan el disfrute pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas afrodescendientes, particularmente en ámbitos como la educación, la vivienda, el empleo y la salud, así como de implementar políticas orientadas a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginalización.

Finalmente, reitera que la protección de los derechos humanos de las personas y comunidades afrohondureñas debe traducirse en acciones concretas que garanticen el goce efectivo de sus derechos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad y no discriminación.

Asimismo, invita a las personas y comunidades afrohondureñas a acudir a esta Institución Nacional de Derechos Humanos ante cualquier situación de discriminación racial o vulneración de sus derechos individuales o colectivos.