Más de 2 mil denuncias evidenciaron violencia e impunidad en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) informó de que en 2025 persistieron en el país las amenazas y el hostigamiento contra la población, con unas 2,050 denuncias de ataques a la vida e integridad personal en un entorno de violencia contra defensores, impunidad y restricciones al espacio cívico. En su informe anual, presentado por su titular, Blanca Izaguirre, el organismo detalla que 929 denuncias corresponden a presuntas violaciones al derecho a la vida y 1.121 a la integridad personal, lo que refleja que miles de personas siguen expuestas a "amenazas, hostigamientos y otras formas de violencia". Izaguirre señaló que la reducción de homicidios en 2025 "no equivale por sí sola a una garantía integral del derecho a la vida ni a la superación de los factores estructurales que sostienen la violencia".

La titular del Conadeh le entregó el informe al presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, quien reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho, y anunció que buscará mejorar el presupuesto del organismo, actualmente de 116,6 millones de lempiras (unos 4,4 millones de dólares). "No lo vemos solo como un compromiso, es más que eso, es que creemos firmemente en los derechos humanos, en la protección del ser humano, de la vida, sino también de la democracia y un Estado de derecho", afirmó Asfura.

Impunidad y justicia tardía

Izaguirre indicó que el informe recoge los principales hechos de 2025 sobre Estado de derecho, democracia y derechos humanos, así como recomendaciones a instituciones, a la vez que un llamado a "no normalizar" violaciones que debilitan la democracia. Agregó que el Conadeh recibió 1.359 quejas por deficiencias en el acceso a la justicia, lo que evidencia que "la vulneración no termina con el hecho que origina la denuncia, sino que se prolonga cuando la justicia tarda, no responde o resulta inaccesible". El organismo alertó, además, sobre el deterioro del espacio cívico y mediático, con un "patrón de hostigamiento e intimidación" contra la prensa y 208 denuncias por vulneraciones de libertades fundamentales.