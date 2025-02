Hasta L400 mil pagaron por cada arma que entró a Támara en camiones de Banasupro

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus accedió a los documentos confidenciales en los que se mencionaba el precio de cada arma.

Los altos mando de la Policía Nacional ordenaban que los camiones en los que entraban las armas, drogas y dinero no pasaran por escáner. Allí fue cuando aplicaron los sobornos.

Al sujeto lo conocían como “Banasupro”, pues era empleado de esa institución. Él no actuó solo, renunció a su cargo en la Suplidora Nacional de Productos Básicos y se desconoce si sus cómplices aún trabajan allí.

Fumando marihuana se encontró a empleados de Banasupro frente a una de las bodegas en uno de los recorridos que realizó la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

Las personas son observadas por medio de un sistema de cámaras con la finalidad de que no se roben los productos o cometan alguna falta.

En el área de carga, donde se estacionan los camiones, también se colocaron cámaras, por lo que se supone que todo está controlado.

Ese mecanismo de seguridad se rompió cuando empleado lograron meter armas, drogas y dinero en sacos de arroz y llevarlos a Támara.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus le consultó a la persona designada si conoció alguna vez de cargas de armas en sacos de arroz.

El empleado de Banasupro aseguró que no, pero al mostrarle a algunas de las personas involucradas comenzó a temblar. “Compa, no me enseñe eso, yo los conozco”, aseguró.

El sujeto confirmó que en efecto se trataba de personal que trabajó allí, específicamente como conductores de los camiones de Banasupro.

La persona consultada defendió a la institución, asegurando que “si se hicieron esas cosas, fue fuera de las bodegas, seguramente rompían los marchamos de los camiones”.

Confirmó que siempre existió temor con las cargas de comida que salían rumbo a la cárcel de Támara, “por el tema de las amenazas”.

Al mismo tiempo, agradeció a Dios porque el convenio se canceló a mediados del 2023 (el acuerdo entre Banasupro y el INP fue firmado en 2016) por decisión de las autoridades de Támara.

Visiblemente nervioso, casi al borde del colapso, la persona consultada por este rotativo aseguró que las cámaras captan todos los movimientos adentro de las bodegas.

Especificó que las personas involucradas que alcanzó a ver en el informe habían renunciado como empleados del Banasupro sin motivo alguno.

Explicó que el proceso de contratación del personal es un trámite administrativo que él desconoce, y que allí solo llegan ya listos para trabajar.

Aseguró que nunca vio movimientos extraños en las bodegas, donde se cargan los productos, que sí se realizaron turnos de madrugada, pero nadie reportó ninguna irregularidad.

Sobre los sacos de arroz, harina y demás que iban a Támara dijo que iban sellados, que ahí no los abrían, solo los metían en los camiones.