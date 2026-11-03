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Muerto dentro de su casa en Yaguacire hallan a exoperador de Radio Nacional de Honduras

El ahora fallecido vivía solo en su casa, al sur de la capital. Los vecinos de Yaguacire lo encontraron muerto

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 16:10
Muerto dentro de su casa en Yaguacire hallan a exoperador de Radio Nacional de Honduras

Los restos mortales de don Blas Guadalupe Matamoros fueron retirados hoy martes, de Medicina Forense.

Tegucigalpa, Honduras.- El hedor que emanaba de una casa llamó la atención de los pobladores del sector conocido como El Nance, en la aldea Yaguacire; al acercarse a la humilde vivienda descubrieron que su propietario estaba muerto.

Don Blas Guadalupe Matamoros fue encontrado muerto en el interior de su casa, ayer lunes, 2 de noviembre, en horas de la mañana, cuando varios vecinos sintieron el mal olor que salía del inmueble, y que hacía varios días no miraban a don Blas.

El hombre de 64 años de edad, al parecer, vivía sólo en su casa en Yaguacire. Agentes policiales llegaron para tomar parte de lo sucedido, y horas después técnicos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron a esta comunidad, al sur de la capital, para recabar todas las pesquisas y evidencias sobre el hallazgo.

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El cuerpo fue levantado por personal de Medicina Forense, para luego llevarlo a la morgue del Ministerio Público (MP), para practicarle la autopsia médico legal, que podrá determinar la causa y manera de su muerte.

Exempleado público

Sus familiares llegaron a Medicina Forense para realizar el retiro del cuerpo, y hoy martes, a las 9:35 de la mañana, les fue entregado en esa entidad estatal, después de realizar los trámites legales.

Sus parientes contaron que don Blas laboró durante varios años como operador de cabina de Radio Nacional de Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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