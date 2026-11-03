Muerto dentro de su casa en Yaguacire hallan a exoperador de Radio Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El hedor que emanaba de una casa llamó la atención de los pobladores del sector conocido como El Nance, en la aldea Yaguacire; al acercarse a la humilde vivienda descubrieron que su propietario estaba muerto.

Don Blas Guadalupe Matamoros fue encontrado muerto en el interior de su casa, ayer lunes, 2 de noviembre, en horas de la mañana, cuando varios vecinos sintieron el mal olor que salía del inmueble, y que hacía varios días no miraban a don Blas.

El hombre de 64 años de edad, al parecer, vivía sólo en su casa en Yaguacire. Agentes policiales llegaron para tomar parte de lo sucedido, y horas después técnicos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron a esta comunidad, al sur de la capital, para recabar todas las pesquisas y evidencias sobre el hallazgo.