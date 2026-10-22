En estado de putrefacción hallan el cadáver de un hombre en la colonia Calpules, en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En avanzado estado de putrefacción fue hallado el cuerpo de un hombre, en la colonia Calpules, al sur de la capital de la República.

El hallazgo del cadáver lo realizaron efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, que realizaban un patrullaje de rutina, debido a que la zona es altamente dominada por la Pandilla 18.

El hombre estaba sin camisa, ni zapatos, y sólo tenía puesto un pantalón estilo buzo, color azul marino. Debido al avanzado estado de descomposición que este presentaba, a simple vista fue difícil establecer la causa y manera de muerte.