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En estado de putrefacción hallan el cadáver de un hombre en la colonia Calpules, en la capital

El cuerpo estaba irreconocible a simple vista. Fue ingresado a la morgue del Ministerio Público, en calidad de desconocido

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 17:34
En estado de putrefacción hallan el cadáver de un hombre en la colonia Calpules, en la capital

El cuerpo fue encontrado en el paso de una corriente de aguas lluvias, en la colonia Calpules, al sur de la capital.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En avanzado estado de putrefacción fue hallado el cuerpo de un hombre, en la colonia Calpules, al sur de la capital de la República.

El hallazgo del cadáver lo realizaron efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, que realizaban un patrullaje de rutina, debido a que la zona es altamente dominada por la Pandilla 18.

El hombre estaba sin camisa, ni zapatos, y sólo tenía puesto un pantalón estilo buzo, color azul marino. Debido al avanzado estado de descomposición que este presentaba, a simple vista fue difícil establecer la causa y manera de muerte.

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Los restos humanos fueron ubicados a unos 80 metros de la iglesia católica de la colonia Calpules, en un paso de corrientes de aguas lluvias, colindante con la colonia 14 de Marzo.

Sin identidad

Agentes de la Policía Nacional (PN) y elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron al sitio junto a personal de Medicina Forense, para realizar el levantamiento de ley.

Horas después este fue ingresado a la morgue del Ministerio Público (MP), en calidad de desconocido, ya que en la poca ropa que portaba no llevaba ningún docuemento y por las obvias condiciones del cuerpo, su rostro estaba desfigurado.

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Desde Medicina Forense hacen el llamado a la ciudadanía, para que se avoquen a sus oficinas, en el caso de tener a un familiar desaparecido, y así poder iniciar el cotejo por la vía de exámenes de ADN.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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