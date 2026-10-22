Dan alta médica a cinco de los ocho militares que resultaron heridos al detonar un explosivo

Tegucigalpa, Honduras.- Cinco de los ocho miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, que salieron heridos tras la explosión de un artefacto militar, ya fueron dados de alta médica; así lo informó la entidad castrense. Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, detalló, que quienes fueron dados de alta, a razón de que sus lesiones fueron leves, son: el soldado de infantería, Germán Ismael Rodríguez Ortiz, Carlos Fernando Hernández Membreño, Fernando Meza Sánchez, Diego Alexander Aguilar y Erik Roberto Aguilar Hernández. "Los tres restantes, anoche fueron intervenidos quirúrgicamente, y después fueron trasladados a la Sala de Observación (del Hospital Militar). Ellos están estables y están fuera de peligro, y son los soldados de infantería: Manuel Aníbal Serrano Castellanos, Elkis Danery Hernández y Óscar Fabricio Izaguirre Irías", confirmó Rivera.

Estos últimos tres, de acuerdo a las imágenes que fueron difundidas por la institución militar, fueron quienes sufrieron heridas de consideración en el rostro y en otras partes de su cuerpo; al parecer, eran los que estaban más cerca del estallido del objeto explosivo.

Uno lo manipuló

La explosión se dio cuando los elementos militares estaban preparando el área para luego realizar labores de reforestación dentro del Primer Batallón de Artillería de Campaña, en la aldea de Zambrano, al norte del Distrito Central (DC). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El capitán Mario Rivera, explicó que el estallido se produjo "cuando uno de los soldados encontró en el lugar un artefacto explosivo sin detonar, el cual manipuló y ocasionó esa explosión".