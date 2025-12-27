  1. Inicio
¿Cómo sigue Cristian Ávila Salgado, militar que fue herido en el Infop?

Según el personal médico, Ávila Salgado presentó lesiones oculares severas producto de la explosión de un mortero cerca de su ojo derecho

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 00:00
El vocero de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, confirmó que el soldado ya fue dado de alta, aunque su proceso médico continúa.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El soldado del Primer Batallón de Infantería que resultó herido en uno de sus ojos cuando cumplía labores de resguardo del material electoral en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), evoluciona de forma favorable, según dio a conocer gracias a la atención especializada que se le brindada en el Hospital Militar.

El militar fue identificado como Cristian Ávila Salgado, se observó recuperado pero sigue con un ojo vendado. “Yo soy el soldado de Infantería Cristian Ávila Salgado, perteneciente al Primer Batallón de Infantería.

El día 17 me encontraba asignado en el Infop, en uno de los portones, cuidando el material electoral, cuando de repente lanzaron un explosivo casero que me impactó en el ojo derecho, cerca de herirme el globo ocular, dejándome un trauma en el rostro”, expresó

Sobre lo ocurrido

Mientras cumplía con su turno de vigilancia junto a otros compañeros, resguardando las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), en el Infop, Ávila Salgado resultó herido por una explosión que cambió por completo el rumbo de su jornada.

El estallido de un artefacto explosivo, tipo mortero, que arrojaron militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) detonó cerca del grupo de militares apostados en el lugar, dejando como saldo a dos efectivos heridos.

El joven militar fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de inmediato al Hospital Militar, donde permaneció bajo observación médica especializada.

