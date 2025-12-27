¿Cómo sigue Cristian Ávila Salgado, militar que fue herido en el Infop?

Tegucigalpa, Honduras.- El soldado del Primer Batallón de Infantería que resultó herido en uno de sus ojos cuando cumplía labores de resguardo del material electoral en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), evoluciona de forma favorable, según dio a conocer gracias a la atención especializada que se le brindada en el Hospital Militar.

El militar fue identificado como Cristian Ávila Salgado, se observó recuperado pero sigue con un ojo vendado. “Yo soy el soldado de Infantería Cristian Ávila Salgado, perteneciente al Primer Batallón de Infantería.

El día 17 me encontraba asignado en el Infop, en uno de los portones, cuidando el material electoral, cuando de repente lanzaron un explosivo casero que me impactó en el ojo derecho, cerca de herirme el globo ocular, dejándome un trauma en el rostro”, expresó