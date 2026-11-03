Congelan el precio del cartón de huevos hasta enero: ¿cuánto costará ahora?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del cartón de huevos tendrá una reducción de cuatro lempiras en las ferias y mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula, luego de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y una distribuidora avícola. Con el ajuste, el cartón de huevo mediano pasará de 118 a 114 lempiras, mientras que el grande bajará de 124 a 120 lempiras. Los precios se mantendrán vigentes hasta el 15 de enero de 2027, según informó Danilo Lou, director de Protección al Consumidor. La medida busca evitar nuevos incrementos durante la temporada navideña y los primeros días de enero, cuando aumenta la demanda de productos de consumo básico.

Lou explicó que el acuerdo permitió revertir el último incremento de cuatro lempiras que había afectado el precio del producto en los mercados y ferias. En el caso de los establecimientos de Banasupro, el cartón de huevo mediano continuará vendiéndose a 95 lempiras hasta el 15 de enero de 2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Gobierno busca extender el acuerdo a otras distribuidoras

Eddy Ordóñez, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), informó que las negociaciones continuarán con otras empresas que participan en la producción y comercialización de huevos en el país. Hasta el momento, el acuerdo alcanzado corresponde a una empresa que concentra entre el 20% y el 25% de la producción nacional. Las autoridades tienen previsto reunirse con otras compañías que representan el 80% restante. Lou advirtió que las empresas que no justifiquen posibles incrementos podrían enfrentar procesos administrativos y sanciones conforme a la ley. También anunció inspecciones para evitar que intermediarios aprovechen los acuerdos de precios para especular con el producto o incrementar los costos durante su comercialización.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los precios?