Denuncian alzas de L20 en el cartón de huevos: Protección al Consumidor lo desmiente

Tegucigalpa, Honduras.- Las especulaciones sobre un supuesto aumento de entre 20 y 30 lempiras en el cartón de huevos generó preocupación y malestar entre los consumidores de la capital. La alarma surgió luego de que la información circulara el martes -27 de octubre- en redes sociales. Sin embargo, la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) aseguró este jueves -29 de octubre-que el incremento anunciado es falso e injustificado. Danilo Lou, titular de Protección al Consumidor, informó que realizan inspecciones para verificar los precios y determinar si existen incrementos que no estén respaldados por los costos del producto.

“Ese aumento es falso y es injustificado”, afirmó Lou, quien explicó que las inspecciones se centran en las empresas que concentran buena parte de la producción y comercialización agrícola del país. El funcionario indicó que las revisiones se realizan con apoyo del Ministerio Público, la Policía Militar y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el objetivo de comprobar si los ajustes de precios tienen una justificación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Multas podrían llegar a 10,000 salarios mínimos

Lou advirtió que los comerciantes o empresas en los que se comprueben aumentos injustificados podrían enfrentar sanciones que van desde un salario mínimo hasta 10 salarios mínimos, según la normativa aplicable. “Si esas alzas no son justificadas, vamos a aplicar todo el peso de la ley”, advirtió el funcionario. Señaló que las inspecciones buscan revisar las posibles irregularidades en los puntos donde se concentra la comercialización, en lugar de dirigir las acciones únicamente contra los vendedores de mercados y ferias.

¿A cuánto se comercializa el cartón de huevos?