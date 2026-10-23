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Feria del Agricultor: reportan alza en los precios de las verduras

El bolsillo de los consumidores enfrenta nuevos aumentos. Según la comerciante Santos Hernández, la mayoría de las verduras han subido de precio en la Feria del Agricultor.

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 16:14
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