Transportistas acumulan retrasos en subsidios para mantener el pasaje a L13

Tegucigalpa, Honduras.- El retraso en el pago de los subsidios estatales mantiene bajo presión financiera a los transportistas, que advierten dificultades para sostener el pasaje del transporte urbano en 13 lempiras. Jorge Lanza, dirigente del transporte, aseguró que el gobierno está por entrar al cuarto mes sin cumplir con estos pagos, una situación que afecta la capacidad económica de los operadores. A nivel nacional, la deuda acumulada con el sector ronda los 150 millones de lempiras, según las estimaciones realizadas por los transportistas.

Lanza explicó que estos recursos son fundamentales para mantener la tarifa actual y evitar que el costo del pasaje aumente a 16 lempiras. “Estamos tratando de mantener la tarifa, pero ya entramos al cuarto mes que nos deben y es difícil porque nosotros estamos con deudas de todo tipo en los bancos. Y también para llevar a cabo proyectos se requiere de solvencia económica”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Transportistas piden ponerse al día con los pagos

El dirigente solicitó al gobierno agilizar la entrega de los recursos pendientes y cumplir con el subsidio que permite mantener el precio del transporte. Lanza señaló que el sector reconoce las dificultades económicas que enfrentan los usuarios y que busca evitar otro incremento en el costo del pasaje. “Sabemos que la población ya no soporta más trancazos de ningún tipo; hay mucha gente que ni siquiera tiene para la tarifa actual, entonces nosotros también queremos ser conscientes”, expresó.