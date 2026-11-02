Capitalinos recuerdan a sus seres queridos con flores y limpieza en los cementerios

Tegucigalpa, Honduras.- Con arreglos florales, oraciones y recuerdos, miles de personas visitaron los diferentes camposantos de la capital durante el 1 y 2 de noviembre, en el marco del Día de los Fieles Difuntos, para honrar la memoria de sus seres queridos.

Desde tempranas horas, familias completas llegaron a los cementerios para limpiar y adornar las tumbas, colocar arreglos florales y dedicar unos minutos a recordar a quienes ya fallecieron.

En el Cementerio General de Tegucigalpa, la jornada estuvo marcada por la presencia de numerosas familias que realizaron trabajos de limpieza, reparaciones y mantenimiento en los mausoleos, además de colocar flores sobre las sepulturas.

Niños, jóvenes y adultos acompañaron a sus familiares en esta tradición, que cada año reúne a varias generaciones alrededor de los recuerdos y el cariño hacia quienes ya no están.