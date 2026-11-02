Capitalinos recuerdan a sus seres queridos con flores y limpieza en los cementerios

Tegucigalpa, Honduras.- Con arreglos florales, oraciones y recuerdos, miles de personas visitaron los diferentes camposantos de la capital durante el 1 y 2 de noviembre, en el marco del Día de los Fieles Difuntos, para honrar la memoria de sus seres queridos.
Desde tempranas horas, familias completas llegaron a los cementerios para limpiar y adornar las tumbas, colocar arreglos florales y dedicar unos minutos a recordar a quienes ya fallecieron.
En el Cementerio General de Tegucigalpa, la jornada estuvo marcada por la presencia de numerosas familias que realizaron trabajos de limpieza, reparaciones y mantenimiento en los mausoleos, además de colocar flores sobre las sepulturas.
Niños, jóvenes y adultos acompañaron a sus familiares en esta tradición, que cada año reúne a varias generaciones alrededor de los recuerdos y el cariño hacia quienes ya no están.
Los cementerios privados también lucieron diferentes arreglos florales. En el Sipile, el Divino Paraíso y otros camposantos, las tumbas fueron adornadas con flores naturales y artificiales, mientras las familias compartían momentos de recogimiento.
Juan Ramón, administrador del Cementerio Jardín de Los Ángeles, informó que durante las jornadas del 1 y 2 de noviembre recibieron aproximadamente 4,000 visitantes.
El movimiento de personas se extendió durante ambos días, cuando los familiares aprovecharon la fecha para visitar las sepulturas, llevar ofrendas florales y mantener viva la memoria de sus seres queridos.
Por su parte, Noel Toledo, administrador del cementerio Divino Paraíso, detalló que la afluencia de visitantes también fue considerable durante la conmemoración de los Fieles Difuntos.
"Aproximadamente 2,000 personas visitaron el Divino Paraíso entre ayer y hoy", expresó Toledo al referirse a la cantidad de personas que llegaron al camposanto los dos días.
La visita de las familias estuvo acompañada de medidas de atención y prevención. En diferentes cementerios, las autoridades y administradores dispusieron espacios de seguridad y distribuyeron agua y café para atender a quienes acudieron a recordar a sus parientes.
La tradición de visitar los camposantos estas fechas representa una oportunidad para que las familias se reencuentren con sus recuerdos, compartan historias y transmitan a las nuevas generaciones la importancia de honrar a sus antepasados.