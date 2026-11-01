Nostalgia, tradición y color visten los cementerios por el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos

Los cementerios capitalinos abrieron sus puertas para recibir a cientos de familias que llegan para reencontrarse con la memoria de seres queridos que fallecieron, en un ambiente lleno de nostalgia y devoción. A continuación, imágenes captadas por la lente de EL HERALDO.
Lágrimas, oraciones en silencio y miradas fijas ante las lápidas marcan la jornada en algunos recintos históricos como el Cementerio General, Jardín Los Ángeles, en en el kilómetro 14 que conduce hacia la carretera de Olancho, Jardines de paz Suyapa.
Familias enteras se unen no solo para recordar a los que ya no están, sino también para dedicar horas de limpieza en las tumbas, colocar flores, coronas y otografías, dándole vida a los camposantos durante las tradicionales visitas del 1 y 2 de noviembre por el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
La actividad comercial cobra vida fuera de los panteones desde primeras horas de la mañana.
Decenas de vendedores se posicionan en puntos estratégicos para ofrecer arreglos elbarorados con flores naturales y coronas atersanales de diversos tamaños y colores.
El panorama visual a las puertas de los cementerios combina el ir y venir de los visitantes, venta de flores, adorno y hasta comida para este 2026.
Ya dentro de los cementerios, los mausoleos y la sepulturas cobran vida con la presencia de los capitalinos que llegan para adornar los espacios con flores, velas y coloridos molinillos (flores de viento).
Este año, dentro del histórico Cementerio General se elaboraron alfombras artesanales, especialmente en los senderos principales, convirtiendo el camino hacia las tumbas en un espacio que también se puede contemplar durante la jornada de visitas. La iniciativa cumple su tercer año consecutivo.
Aunque muchos capitalinos optan por hacer sus visitas a primera hora, otros prefieren acercarse a los camposantos por la tarde.
Todas las familias que van llegando hacen la respectiva parada en los puestos de flores improvisados en las afueras de los portones, para no llegar con las manos vacías en el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.
La actividad inició el domingo 1 de noviembre con el Día de los Santos Difuntos y continúa el lunes 2 por el Día de los Fieles difuntos.
Se espera gran afluencia ya que hasta el Gobierno de la República otorgó asueto de medio día para empleados del sector público que quieran ir a coronar a sus seres queridos este lunes 2 de noviembre.