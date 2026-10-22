Mantienen a L 95 el cartón de huevos medianos en puntos de venta de Banasupro

Tegucigalpa, Honduras.-El precio del cartón de huevos medianos se mantendrá en 95 lempiras en todos los puntos de venta de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
La medida busca aliviar el gasto de las familias hondureñas ante el incremento previsto en el precio de este producto de consumo básico.
Según informó la SDE, las gestiones realizadas permitieron reducir el alza que se proyectaba inicialmente de 20 a ocho lempiras.
El acuerdo fue alcanzado por el secretario general de la SDE, Mariano Torres, y el gerente de Banasupro, Aron Reaños.
Alza responde a costos de producción
El director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, explicó que el incremento previsto responde a varios factores que presionan los costos de producción y comercialización de los huevos.
Entre ellos mencionó el encarecimiento del maíz y la soya, insumos utilizados en la alimentación de las aves, así como los gastos de transporte y logística.
“Sabemos que cada lempira cuenta en el presupuesto de las familias hondureñas. Por eso, impulsamos el diálogo y los acuerdos con los distintos sectores para reducir el impacto de los aumentos de precios y proteger la economía familiar”, expresó Lou.
Por su parte, la Dirección General de Protección al Consumidor mantiene operativos de monitoreo y verificación de precios en establecimientos comerciales para promover la transparencia y atender las denuncias de los consumidores.