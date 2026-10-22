Mantienen a L 95 el cartón de huevos medianos en puntos de venta de Banasupro

Tegucigalpa, Honduras.-El precio del cartón de huevos medianos se mantendrá en 95 lempiras en todos los puntos de venta de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro). La medida busca aliviar el gasto de las familias hondureñas ante el incremento previsto en el precio de este producto de consumo básico.

Según informó la SDE, las gestiones realizadas permitieron reducir el alza que se proyectaba inicialmente de 20 a ocho lempiras. El acuerdo fue alcanzado por el secretario general de la SDE, Mariano Torres, y el gerente de Banasupro, Aron Reaños.

Alza responde a costos de producción

El director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, explicó que el incremento previsto responde a varios factores que presionan los costos de producción y comercialización de los huevos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre ellos mencionó el encarecimiento del maíz y la soya, insumos utilizados en la alimentación de las aves, así como los gastos de transporte y logística.