Más de 25,000 estudiantes abandonaron las aulas de clases este 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 25,870 estudiantes abandonaron las aulas en Honduras en lo que va del año lectivo 2026, según los registros del Sistema Integrado de Información Educativa de la Secretaría de Educación (Seduc). Los datos oficiales de la plataforma, detallan que 14,472 de los estudiantes que dejaron sus estudios son hombres, equivalentes al 55.94% del total, mientras que 11,398 son mujeres, que representan el 44.06%. La información evidencia que los varones concentran la mayor cantidad de casos de abandono escolar en los 18 departamentos del país, con una diferencia de 3,074 estudiantes respecto a las mujeres.

Por departamento, Cortés registra la cifra más alta, con 3,492 estudiantes que desertaron de las aulas de clases; le sigue Francisco Morazán, con 2,852 casos; Olancho, con 2,550; Yoro, con 2,358; y Comayagua, con 2,213. En conjunto, estos cinco departamentos acumulan 13,465 casos, equivalentes al 52.05% del total nacional registrado en el sistema educativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Solo Cortés y Francisco Morazán suman 6,344 estudiantes que abandonaron las aulas, casi una cuarta parte de los casos reportados en el país. En el otro extremo, Gracias a Dios registra la menor cantidad, con 216 casos, seguido de Islas de la Bahía, con 347; Lempira, con 466; Valle, con 503; e Intibucá, con 583. La secretaria de Educación, Arely Argueta, informó que más de 24,000 estudiantes han abandonado sus estudios durante el año lectivo y aseguró que el indicador de deserción escolar muestra una reducción en comparación con 2025. Según la funcionaria, la tasa pasó de 2.42% el año anterior a 1.31% en 2026. Argueta explicó que parte de los estudiantes dejó las aulas porque sus familias tuvieron que desplazarse de sus comunidades debido a la sequía prolongada y la búsqueda de mejores condiciones económicas.