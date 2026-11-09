NYT: Cilia Flores pierde 25 libras, dos dientes y tiene problemas cardíacos

Nueva York, Estados Unidos.-El deterioro del estado de salud durante su reclusión en una cárcel federal de Nueva York fue denunciado por la defensa de Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien habría perdido más de 25 libras, dos piezas dentales y presentado problemas cardíacos. Un reportaje publicado el domingo 8 de noviembre por The New York Times detalló las condiciones en las que permanece detenida la venezolana de 70 años, en el Centro Metropolitano de Detención (MDC), ubicado en Brooklyn. La ex primera dama venezolana fue trasladada a ese centro penitenciario junto con Maduro después de que ambos fueran capturados en Caracas el 3 de enero de 2026.

Según documentos judiciales citados por el periódico, Flores se encontraba recuperándose de una histerectomía cuando fue detenida. Además, durante su permanencia en prisión, habría presentado episodios de dolor en el pecho, por los que le recetaron nitroglicerina, un medicamento utilizado para tratar problemas cardíacos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La defensa también informó que la detenida perdió dos molares y más de 25 libras, además de experimentar dificultades para dormir, con períodos de descanso de apenas tres o cuatro horas por noche. Uno de los señalamientos más delicados de sus abogados es que Flores pudo haber sufrido un infarto leve en julio pasado, aunque esta condición fue presentada como parte de los argumentos de su defensa.

Denuncian condiciones de aislamiento

Las condiciones de reclusión también fueron expuestas por sus representantes legales, quienes señalaron que Flores permaneció durante tres meses en aislamiento. Posteriormente, fue trasladada a un área junto a la población penitenciaria general, donde habría resultado afectada por el gas pimienta utilizado por los custodios para controlar una pelea entre internas.