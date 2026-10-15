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Nicolás Maduro y su esposa se aferran a su inocencia y ganan tiempo para preparar su defensa

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, rechazaron los nuevos cargos presentados por la Fiscalía de EE UU y lograron aplazar el juicio hasta junio de 2027

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 15:23
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El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, defendieron este jueves 15 de octubre su inocencia frente a la nueva imputación de la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein, que concluyó con el aplazamiento del juicio hasta el 14 de junio de 2027.

 Foto: EFE
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Maduro y Flores comparecieron en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una semana después de que la Fiscalía endureciera su imputación acusándoles de conspiración para cometer torturas y ampliando a ambos el cargo de narcoterrorismo, que antes solo recaía sobre Maduro.

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El venezolano (Maduro) se declaró no culpable de los nuevos cargos, como ya hizo con los anteriores, y aseguró ante el juez que la imputación está basada en "falsas acusaciones y testimonio contra su persona".

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En cambio, su esposa, que en todas las audiencias ha mantenido una postura más discreta, se limitó a declararse "completamente inocente" y "no culpable" de los nuevos cargos.

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Esta sesión, que duró poco más de treinta minutos, fue una de las pocas veces en las que se les pudo escuchar hablar desde que fueron presentados ante la Justicia estadounidense el pasado mes de enero tras su arresto en Venezuela y posterior traslado a Nueva York.

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Ambos aseguraron al juez haber sido informados por sus abogados de la nueva acusación y haber recibido una copia en español de la misma. Según explicó Maduro, sus abogados le explicaron este miércoles 14 de octubre la nueva imputación por conspiración para cometer torturas.

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A su entrada en la sala de la planta 26 de la corte federal, Maduro se mostró con una actitud relajada y con buen aspecto físico. Saludó al público y a la prensa y se abrazó con sus abogados y los de su esposa.

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Flores, que lo hizo en segundo lugar, saludó sonriente a sus abogados pero mantuvo un perfil más bajo.

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Ambos entraron escoltados por alguaciles, vestidos con los monos de color caqui con los que se les ha visto desde que se encuentran en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

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Tras la nueva acusación, Maduro y Flores están imputados de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE UU, posesión y conspiración para poseer armas destructoras, además de conspiración para cometer torturas.

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En su último escrito, la Fiscalía acusa al matrimonio venezolano de conspirar para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla y proporcionar "algo de valor económico" a personas u organizaciones relacionadas con "actividades terroristas".

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Entre ellas, señalan una supuesta cooperación con organizaciones designadas por EE UU como organizaciones terroristas extranjeras como las FARC, algunas de sus facciones, el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa.

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