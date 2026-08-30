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Publican primeras fotos de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

En las redes sociales de Nicolás Maduro se ha publicado fotografías del líder chavista desde la cárcel, donde permanece por acusaciones de narcoterrorismo

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 10:12
Publican primeras fotos de Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos

A través de sus cuentas Facebook, TikTok y X, se han divulgado imágenes del exmandatario venezolano. En las publicaciones, también compartió un mensaje a sus seguidores.

 Foto: @nicolasmaduro vía Instagram

Caracas, Venezuela.- Supuestas fotografías de Nicolás Maduro fueron publicadas este domingo en las redes sociales del depuesto presidente como un pequeño "regalo de amor y esperanza", días después de que los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaran un acuerdo que da a Washington el control de más del 20% de las reservas de crudo venezolano.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", reza el mensaje que acompaña las imágenes, que tienen fecha del 25 de junio pasado, en las que se ve a Maduro con un pantalón y sudadera gris.

Las fotografías, publicadas en las cuentas de Maduro en distintas redes sociales, fueron compartidas por otros integrantes del chavismo, así como por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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Igualmente su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, difundió las imágenes en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, presuntamente enviado por el depuesto presidente, se invita a los militantes a disfrutar de este "pequeño regalo con alegría y esperanza".

"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios", añade la publicación, en alusión a Cilia Flores, la esposa de Maduro y quien fue capturada por EE UU junto al ahora depuesto mandatario durante una operación militar en Caracas, el pasado 3 de enero.

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro, quien enfrenta un juicio en Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

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El sábado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, informó que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

Además, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

Ese mismo sábado, un grupo de chavistas protestó en el centro de Caracas para rechazar la presencia de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación de Maduro y Flores.

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Redacción web
Agencia EFE

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