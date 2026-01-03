Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo en Venezuela

Caracas, Venezuela.- La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro fue el resultado de una operación militar y de inteligencia planificada durante meses y ejecutada en cuestión de segundos, según el relato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en una entrevista a Fox News y fuentes citadas por medios estadounidenses.

De acuerdo con fuentes conocedoras de la operación, la ubicación de Maduro fue rastreada por la CIA tras recibir autorización directa de Trump para realizar actividades encubiertas dentro de Venezuela. El seguimiento se habría extendido durante varios meses, en medio de estrictas medidas de seguridad adoptadas por el mandatario venezolano.

Según estas versiones, Maduro se movía constantemente por el país, cambiaba con frecuencia el lugar donde dormía y desechaba teléfonos móviles para evitar ser localizado, ante la posibilidad de una acción en su contra.

Una operación pospuesta por el clima

Trump aseguró que la captura estaba prevista para ejecutarse días antes, pero fue postergada debido a condiciones climáticas adversas.

“Esperamos cuatro días. Íbamos a hacerlo hace cuatro días, tres, dos, y luego de repente hubo una oportunidad, y dijimos ‘vamos’”, relató en una llamada telefónica con Fox News. El mandatario indicó que una semana antes había dado la orden final para ejecutar la operación.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Fuentes citadas por CNN señalaron que fuerzas estadounidenses sacaron a Maduro y a su esposa de la cama mientras dormían, sin precisar el lugar exacto del operativo.

Trump describió que la residencia contaba con puertas de acero y un espacio fortificado.

“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo agarraron tan rápido que no lo logró”, afirmó.

Añadió que las fuerzas estaban preparadas incluso con sopletes industriales para atravesar el acero, aunque finalmente no fue necesario utilizarlos.

“Simplemente irrumpieron, entraron en lugares donde no era posible entrar, forzaron puertas de acero (...) y los sacaron en cuestión de segundos”, aseguró.

El presidente estadounidense afirmó que observó la operación en tiempo real desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, acompañado de personal militar y de inteligencia.

“Pude verlo en tiempo real, lo vi todo y escuché las comunicaciones entre Florida y el terreno en Venezuela”, relató, destacando la rapidez y coordinación del equipo involucrado.

Trump aseguró que la operación concluyó sin muertes entre las fuerzas estadounidenses, aunque reconoció que hubo algunos heridos.