¿Cuáles son los delitos que enfrentan Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos?

La fiscal general Pam Bondi afirmó que con los cuatro delitos en su contra, ellos "enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense"

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 07:33
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado la madrugada de este sábado 3 de enero.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.-El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó la mañana de este sábado 3 de enero cuáles son los delitos por los que acusan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

La fiscal general Pam Bondi afirmó que con los cuatro delitos en su contra, ellos "enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense".

¿Cuáles son los delitos de Maduro?

1) Conspiración de Narco-Terrorismo
2) Conspiración para la Importación de Cocaína
3) Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos
4) Conspiración para Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos contra Estados Unidos

Captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la madrigada del sábado que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país", escribió Trump en la red Truth Social.

En el mismo mensaje dijo que "esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses" y que darían una conferencia de prensa este sábado a las 11:00 de la mañana para dar más detalles.

