¿Cuáles son los delitos que enfrentan Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos?

Tegucigalpa, Honduras.-El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó la mañana de este sábado 3 de enero cuáles son los delitos por los que acusan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. La fiscal general Pam Bondi afirmó que con los cuatro delitos en su contra, ellos "enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense".

¿Cuáles son los delitos de Maduro? 1) Conspiración de Narco-Terrorismo

2) Conspiración para la Importación de Cocaína

3) Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos

4) Conspiración para Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos contra Estados Unidos

Captura de Nicolás Maduro