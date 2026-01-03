Qué sabemos sobre la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Venezuela

Caracas, Venezuela.- Venezuela atraviesa horas decisivas tras confirmarse la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, luego de una operación que implicó una serie de detonaciones y sobrevuelos militares durante la madrugada de este sábado. El anuncio estuvo precedido por varias explosiones en distintos puntos de la capital, Caracas, incluidas instalaciones militares, en medio de un ambiente de gran confusión, según reportaron medios locales y usuarios en redes sociales alrededor de la 1:50 am (hora de Venezuela). El silencio de las autoridades, tanto venezolanas como estadounidenses, anticipaba que la operación había golpeado el corazón del chavismo, mientras que portales estadounidenses atribuían los ataques a fuerzas de Estados Unidos. A continuación, te compartimos la información verificada hasta la madrugada de este día.

Captura de Nicolás Maduro

Maduro fue capturado junto a su esposa Cilia Flores en el operativo militar, y extraído de Venezuela. La información fue confirmada por el propio mandatario estadounidense Donald Trump a través de una publicación en su red Truth Social a eso de las 5:30 am (hora Venezuela). "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", informó Trump. El mandatario anunció que brindaría más información sobre el caso este sábado a las 11:00 am en Mar-a-Lago, su residencia en Florida.

Zona y hora de los ataques

De manera preliminar se contabilizaron al menos siete detonaciones en suelo venezolano, según CNN y otras cadenas de noticias estadounidenses. Los ataques ocurrieron a eso de las 1:50 am hora local venezolana de este sábado. Se informó que las explosiones se reportaron en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota. Los ataques se extendieron en El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, entre otros, dentro de Caracas.

Igual, de forma extraoficial informaron sobre detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte). Según un comunicado oficial de Venezuela, Washington atacó el "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira".

Sobrevuelo de aeronaves

Varios videos grabados por testigos documentaron el sobrevuelo de aeronaves militares en el espacio aéreo de Caracas. Especialistas identificaron las unidades como helicópteros CH-47 Chinook, modelos de transporte pesado utilizados por el Ejército de Estados Unidos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos emitió un aviso en el que prohíbe a todas las aeronaves transitar por el espacio aéreo venezolano, argumentando riesgos para la seguridad asociados a actividades militares en curso.

Rol de Estados Unidos

La administración estadounidense se había mantenido en silencio con respecto a los hechos. De manera pública ningún funcionario de la Casa Blanca brindó declaraciones públicas antes la publicación de Trump. Sin embargo, varios medios de comunicación, como CNN, CBS y otros, anticiparon, citando a altos burócratas norteamericanos de forma anónima, que los ataques recibieron la aprobación de Estados Unidos. En un comunicado, la administración de Maduro también culpó a la potencia norteamericana del operativo.

La posición confusa del régimen