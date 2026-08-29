Oposición venezolana pide transparencia sobre histórico acuerdo petrolero con EE UU

Asimismo, dijo que la política petrolera que ha planteado ha sido clara al favorecer la explotación de las vastas reservas petroleras de Venezuela, la atracción de capitales nacionales e internacionales, un régimen fiscal que no sacrifique los ingresos y al mismo tiempo estimule la extracción de hidrocarburos y el mantenimiento de la propiedad del petróleo para los venezolanos.