Riada en Nepal suma 682 muertos y casi 3,000 desaparecidos

Nepal suma más de 600 muertos y más de tres mil personas desaparecidas. Sus familiares los buscan desesperadamente.
Con los siete fallecidos reportados por China en el condado tibetano de Gyirong, el número total de muertos entre Nepal y el Tíbet asciende a 682 personas.
El último balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) establece que los 675 cuerpos fueron encontrados en territorio nepalí.
La mayor parte de los cadáveres han sido localizados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este, situados en la parte baja de la zona afectada por la riada.
La fuerza del agua, acompañada de grandes cantidades de lodo y piedras, arrastró a las víctimas y provocó una extensa destrucción a lo largo de la cuenca del Bhote Koshi.
La NDRRMA también informó que 2,418 personas continúan incomunicadas o desaparecidas en Nepal, entre ellas ciudadanos extranjeros y trabajadores de proyectos hidroeléctricos.
Del total de desaparecidos registrados por las autoridades nepalíes, 589 son ciudadanos extranjeros, mientras que otros 933 corresponden a trabajadores de proyectos hidroeléctricos ubicados en la zona afectada.
La magnitud de la tragedia también ha generado dificultades para las autoridades encargadas de identificar y preservar los cuerpos recuperados durante las operaciones de búsqueda.
La saturación de las morgues y el rápido deterioro de los cadáveres encontrados en los ríos llevó a las autoridades de Nawalparasi Este, también conocido como Nawalpur, a implementar procedimientos para obtener muestras de ADN.
Las muestras permitirán avanzar en la identificación de los cuerpos que no han podido ser reconocidos visualmente antes de que sean sepultados.
Las autoridades locales también contemplan el entierro de cuerpos no identificados o irreconocibles en zonas forestales comunitarias, debido a las condiciones en las que se encuentran los cadáveres y la falta de espacio en las morgues.
Mientras tanto, miles de integrantes de los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas afectadas para localizar a las personas que permanecen desaparecidas.
Las labores de búsqueda se desarrollan sobre extensas áreas cubiertas de lodo endurecido, donde los equipos de rescate consideran que podrían encontrarse decenas de personas sepultadas.
Entre los extranjeros rescatados este sábado se encontraban dos ciudadanos españoles, según el reporte de las autoridades turísticas nepalíes. Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno de Nepal solicitó asistencia internacional especializada en materia forense y conservación de cadáveres, además del apoyo de equipos técnicos para continuar las operaciones de rescate.