Dos millones y medio de fieles en la misa del Papa en Buenos Aires, la más multitudinaria

León XIV congregó este lunes a dos millones y medio de fieles para la misa que celebró ante el Monumento de los Españoles y en el recorrido de la avenida Libertador de Buenos Aires para verle pasar en el papamóvil, en el evento más multitudinario desde que comenzó su pontificado en mayo de 2025, según informó el Vaticano con datos de los organizadores.