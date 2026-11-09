Construcción de pilas comunitarias en la colonia 1 de Diciembre alcanza el 50%

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de pilas comunitarias en la colonia 1 de Diciembre, en Comayagüela, registra un avance del 50%, según informó Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
El proyecto busca facilitar el acceso de los habitantes a espacios adecuados para lavar ropa y atender las necesidades de higiene de sus hogares.
Los trabajos son supervisados por equipos de la Gerencia de Microempresas y la Gerencia de Comayagüela, que realizaron una visita técnica para revisar el avance de la construcción.
Una alternativa para las necesidades de los vecinos
La infraestructura permitirá que los residentes cuenten con un espacio comunitario destinado al lavado de ropa y otras actividades domésticas que requieren agua.
Según Castellanos, las pilas estarán disponibles para atender las necesidades diarias de los miles de habitantes de la zona una vez que concluyan las obras.
La construcción forma parte de las intervenciones que se desarrollan en varios sectores de Comayagüela para mejorar el acceso a servicios básicos como el agua potable. Especialmente tras la crisis hídrica que aún golpea a los capitalinos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la fecha exacta en que estarán terminadas las pilas ni sobre la cantidad de módulos que tendrá la infraestructura. Sin embargo, afirmaron que el objetivo es concluir antes de que termine el año.
Por ahora, los trabajos continúan con un avance del 50%, por lo que los vecinos deberán esperar a que finalice la construcción para utilizar las instalaciones.