Construcción de pilas comunitarias en la colonia 1 de Diciembre alcanza el 50%

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de pilas comunitarias en la colonia 1 de Diciembre, en Comayagüela, registra un avance del 50%, según informó Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

El proyecto busca facilitar el acceso de los habitantes a espacios adecuados para lavar ropa y atender las necesidades de higiene de sus hogares.

Los trabajos son supervisados por equipos de la Gerencia de Microempresas y la Gerencia de Comayagüela, que realizaron una visita técnica para revisar el avance de la construcción.