Rescatan a empresario por el que pedían 500 mil dólares para liberarlo; y cae un secuestrador

Cortés, Honduras.- En menos de cinco horas, un empresario que había sido secuestrado en la ciudad de San Pedro Sula, fue liberado de sus captores tras una operación policial exitosa. El operativo para lograr la liberación del hondureño se llevó a cabo en la colonia Stibys de San Pedro Sula, hasta dónde las labores de inteligencia de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), adscrita a Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llevaron a los detectives. Al estar en la colonia Stibys, los investigadores ubicaron al vehículo utilizado por los secuestradores: una camioneta color rojo, marca Nissan, modelo Rogue; el cual les despertó la sospecha a los agentes antiscuestros. Cuando estos se acercaron más al automotor, los captores supieron que estaban acorralados por la autoridad, y del vehículo rojo salieron corriendo dos sujetos, logrando huir del asedio policial.

Captura y liberación

Uno de los delincuentes no logró salir a tiempo del carro para poder escapar, y en ese momento fue capturado por el grupo de detectives de la UNAS. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Al hacer la inspección al carro, para haber si habían más involucrados en el ílicito, los policías encontraron al empresario que fue objeto del secuestro; estaba en la parte trasera de la camioneta roja, atado de manos y pies. El hombre de 40 años de edad, fue privado de la libertad, a las 4:50 de la tarde del sábado, 7 de noviembre, cuando este iba en tránsito en su camioneta hacia su vivienda, en una zona residencial de la parte norte de San Pedro Sula.

Minutos después del rapto, las personas que lo tenían cautivo se comunicaron con los familiares del empresario, a quienes les exigieron el pago de quinientos mil dólares a cambio de la liberación de su pariente. Los familiares pusieron en conocimiento de la Policía de lo que estaba pasando, institución que tomó el control de la situación para dar con el paradero de los secuestradores y de su deudo. A las 9:30 de la noche de ese mismo sábado, secuestradores y el secuestrado fueron localizados por los miembros de la UNAS, en el sitio antes indicado, en la ciudad industrial. El detenido responde al nombre de Brayan Mauricio Cruz Montes, de 33 años de edad, apodado en el mundo criminal como “Labia”, originario de San Pedro Sula, y residente en la colonia Ideal, siempre en esa localidad.