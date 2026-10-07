Liberan a joven raptado por miembros de grupo delictivo en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.-Sano y salvo fue rescatado un joven que había sido raptado por un grupo criminal en Santa Cruz de Yojoa departamento de Cortés. Mediante una rápida acción, agentes de la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), atendieron una denuncia relacionada a la privación de libertad de un ciudadano, por lo que de inmediato iniciaron las labores para ubicar a la víctima.

Las autoridades no dieron a conocer, por razones de seguridad, la identidad del joven que fue liberado y que había sido raptado por personas desconocidas en una zona rural del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. El informe policial indica que la información sobre el rapto fue recibida mediante una alerta al Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911), donde se informó que sujetos desconocidos habían privado de su libertad al ciudadano en horas de la tarde del día martes, dejando a un menor de edad en el lugar. Ante la denuncia, de inmediato se desplegaron equipos policiales de la DPI y la DNPSC, quienes realizaron labores de saturación y búsqueda en diferentes sectores de la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse