Liberan a joven raptado por miembros de grupo delictivo en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa, Honduras.-Sano y salvo fue rescatado un joven que había sido raptado por un grupo criminal en Santa Cruz de Yojoa departamento de Cortés.
Mediante una rápida acción, agentes de la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), atendieron una denuncia relacionada a la privación de libertad de un ciudadano, por lo que de inmediato iniciaron las labores para ubicar a la víctima.
Las autoridades no dieron a conocer, por razones de seguridad, la identidad del joven que fue liberado y que había sido raptado por personas desconocidas en una zona rural del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
El informe policial indica que la información sobre el rapto fue recibida mediante una alerta al Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911), donde se informó que sujetos desconocidos habían privado de su libertad al ciudadano en horas de la tarde del día martes, dejando a un menor de edad en el lugar.
Ante la denuncia, de inmediato se desplegaron equipos policiales de la DPI y la DNPSC, quienes realizaron labores de saturación y búsqueda en diferentes sectores de la zona.
Como resultado de la acción policial se logró localizar y liberar al ciudadano de 36 años, quien fue encontrado en condiciones que permitieron su recuperación.
De acuerdo con el reporte de las autoridades de investigación, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido al percatarse del despliegue y presencia de los agentes policiales en la zona.
Posteriormente, la víctima fue entregada a su padre, quien asumió su responsabilidad y manifestó que lo trasladaría a un centro médico para que recibiera la respectiva evaluación.
La Policía Nacional, a través de sus diferentes unidades, dijo que continúa con las acciones de investigación y búsqueda orientadas a identificar y ubicar a los responsables del hecho.
Honduras experimentó en 2025 un aumento en la cifra de secuestros: solo en el Ministerio Público se interpusieron 50 denuncias por este delito.