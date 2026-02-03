El Ministerio Público recibió 50 denuncias de secuestros en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El año 2025, el Ministerio Público (MP) recibió 50 denuncias de secuestro, de las que se presentaron 28 requerimientos fiscales y se concretaron 272 capturas en el país.
Después de realizar el proceso judicial en contra de las personas implicadas en los ilícitos, se lograron 20 sentencias condenatorias tras la aplicación de procedimientos abreviados, acuerdos de estricta conformidad, juicios orales y públicos.
En el año 2022 se recibieron 28 denuncias, en 2023 fueron 22 y en 2024 sumaron 19. Al realizar las acciones correspondientes se informó que en 2022 se interpusieron 20 requerimientos fiscales, en 2023 fueron 10 y en 2024 se lograron 20.
De acuerdo con el Ministerio Público , en 2025 las denuncias por secuestro aumentaron en comparación con los tres años anteriores