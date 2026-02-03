El Ministerio Público recibió 50 denuncias de secuestros en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El año 2025, el Ministerio Público (MP) recibió 50 denuncias de secuestro, de las que se presentaron 28 requerimientos fiscales y se concretaron 272 capturas en el país.

Después de realizar el proceso judicial en contra de las personas implicadas en los ilícitos, se lograron 20 sentencias condenatorias tras la aplicación de procedimientos abreviados, acuerdos de estricta conformidad, juicios orales y públicos.