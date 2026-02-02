Detienen cuatro miembros de la pandilla 18 en Yoro

Yoro, Honduras.- Cuatro supuestos miembros activos de la Pandilla Barrio 18 fueron detenidos en la colonia La Conquista, de Olanchito, en el departamento de Yoro, durante allanamientos de morada realizados por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Los detenidos fueron identificados con los alias "Explotion", de 31 años y originario de Santa Bárbara; "China", de 19 años y originaria de La Ceiba; "Caballo Loco", de 33 años, y "Humilde", de 21 años".

Según las autoridades, "Explotion" enfrenta cargos por los delitos de extorsión, tráfico de droga y porte ilegal de arma de fuego, mientras que "Humilde, es señalado por los delitos de Robo con fuerza e intimidación, encubrimiento de robo, Tráfico de drogas porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y Asociación para delinquir.