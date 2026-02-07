Policía frustra asesinato de un despachador de transporte en el sector Chamelecón

Tegucigalpa, Honduras.- Un despachador del transporte urbano que había sido raptado por miembros de estructuras criminales y que iba a ser asesinado en una casa abandonada, fue rescatado por agentes de la Policía Nacional en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. Equipos de la Unidad Metropolitana de Policía #6 (UMEP-6) realizaron el exitoso rescate del hombre que se encontraba privado de su libertad por presuntos miembros de la Pandilla Barrio 18.

La víctima, que realizaba sus labores para la ruta que cubre el recorrido Ebenezer-Centro, había sido reportada como desaparecida en horas tempranas de la mañana de este sábado y generó preocupación entre sus familiares, por lo que se paralizaron las unidades que cubre dicha zona. Al recibir una denuncia en el Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911), se desplazaron los agentes en patrullas y motorizadas por todo el sector para localizar al ciudadano que había sido raptado. Los uniformados desplegaron un operativo de saturación en el sector que permitió ubicar una vivienda abandonada, conocida como “casa loca”, en la colonia 15 de Septiembre, lugar fronterizo que es dominado por la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla 18, donde se planeaba quitarle la vida a la víctima. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE