Policía frustra asesinato de un despachador de transporte en el sector Chamelecón

Tegucigalpa, Honduras.- Un despachador del transporte urbano que había sido raptado por miembros de estructuras criminales y que iba a ser asesinado en una casa abandonada, fue rescatado por agentes de la Policía Nacional en el sector Chamelecón de San Pedro Sula.
Equipos de la Unidad Metropolitana de Policía #6 (UMEP-6) realizaron el exitoso rescate del hombre que se encontraba privado de su libertad por presuntos miembros de la Pandilla Barrio 18.
La víctima, que realizaba sus labores para la ruta que cubre el recorrido Ebenezer-Centro, había sido reportada como desaparecida en horas tempranas de la mañana de este sábado y generó preocupación entre sus familiares, por lo que se paralizaron las unidades que cubre dicha zona.
Al recibir una denuncia en el Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911), se desplazaron los agentes en patrullas y motorizadas por todo el sector para localizar al ciudadano que había sido raptado.
Los uniformados desplegaron un operativo de saturación en el sector que permitió ubicar una vivienda abandonada, conocida como “casa loca”, en la colonia 15 de Septiembre, lugar fronterizo que es dominado por la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla 18, donde se planeaba quitarle la vida a la víctima.
Durante un enfrentamiento entre los agentes y criminales, los pandilleros al verse acorralados huyeron del lugar y dejaron a la víctima en la colonia Losusa del sector Chamelecón, lugar donde fue rescatada, sana y salva.
En el inmueble abandonado, un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el aseguramiento de indicios que incluyen machetes, una cuerda, un par de tenis y un saco de mezcal, los cuales serán parte de la investigación para dar con los responsables del hecho.
La intervención policial garantizó la integridad física del ciudadano, quien fue trasladado a un lugar seguro para ser evaluado y determinar que se encontraba en buen estado de salud.
Las autoridades policiales continúan con operativos intensos en el sector, con el objetivo de capturar a los responsables y desarticular las estructuras criminales que afectan la convivencia y seguridad de los habitantes de Chamelecón.