San Andrés: las flores que llenan de amarillo las calles de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El amarillo intenso de las flores que adornan distintos sectores de Tegucigalpa contrasta con el verde de sus hojas y convierte a estas plantas en un atractivo natural para quienes transitan por la capital hondureña.

Se trata de la Tecoma stans, conocida popularmente como San Andrés, una especie que se distingue por sus flores en forma de trompeta, agrupadas en racimos, y sus hojas compuestas de color verde.

Una de sus particularidades es que no limita su floración a una temporada específica, ya que de acuerdo con estudios botánicos, esta especie puede producir flores durante los 12 meses del año, aunque la cantidad y abundancia de sus racimos varían según las condiciones climáticas de cada región.

En diferentes zonas tropicales se han identificado períodos de mayor floración entre agosto y noviembre, mientras que en otros territorios de Centroamérica se registra una presencia más abundante de flores entre octubre y marzo.