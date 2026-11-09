San Andrés: las flores que llenan de amarillo las calles de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El amarillo intenso de las flores que adornan distintos sectores de Tegucigalpa contrasta con el verde de sus hojas y convierte a estas plantas en un atractivo natural para quienes transitan por la capital hondureña.
Se trata de la Tecoma stans, conocida popularmente como San Andrés, una especie que se distingue por sus flores en forma de trompeta, agrupadas en racimos, y sus hojas compuestas de color verde.
Una de sus particularidades es que no limita su floración a una temporada específica, ya que de acuerdo con estudios botánicos, esta especie puede producir flores durante los 12 meses del año, aunque la cantidad y abundancia de sus racimos varían según las condiciones climáticas de cada región.
En diferentes zonas tropicales se han identificado períodos de mayor floración entre agosto y noviembre, mientras que en otros territorios de Centroamérica se registra una presencia más abundante de flores entre octubre y marzo.
La especie pertenece a la familia Bignoniaceae y puede desarrollarse como arbusto o árbol pequeño. Dependiendo de las condiciones de crecimiento, alcanza varios metros de altura y desarrolla una copa ramificada que permite que sus flores sobresalgan entre el follaje.
Sus hojas están formadas por varios folíolos alargados, con bordes dentados, una característica que facilita su identificación. A esto se suman sus flores amarillas, que tiene forma de trompeta y se convierten en uno de los elementos más llamativos de la planta.
Las flores también cumplen una función en el entorno natural, ya que atraen abejas, mariposas y colibríes, que encuentran en ellas una fuente de alimento y contribuyen a los procesos de polinización.
Esta característica convierte a la Tecoma stans en una especie de interés para los espacios verdes, pues además de aportar color al paisaje, favorece la presencia de polinizadores que cumplen un papel importante en los ecosistemas.