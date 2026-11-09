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San Andrés: las flores que llenan de amarillo las calles de Tegucigalpa

Aunque no tienen una temporada exclusiva para florecer, las plantas de san Andrés destacan en Tegucigalpa por sus vistosas flores amarillas, que también atraen a abejas, mariposas y colibríes

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 18:02
San Andrés: las flores que llenan de amarillo las calles de Tegucigalpa

El amarillo intenso de sus flores contrasta con el verde de sus hojas y transforma distintos espacios de la capital en escenarios naturales que llaman la atención de peatones y conductores.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El amarillo intenso de las flores que adornan distintos sectores de Tegucigalpa contrasta con el verde de sus hojas y convierte a estas plantas en un atractivo natural para quienes transitan por la capital hondureña.

Se trata de la Tecoma stans, conocida popularmente como San Andrés, una especie que se distingue por sus flores en forma de trompeta, agrupadas en racimos, y sus hojas compuestas de color verde.

Una de sus particularidades es que no limita su floración a una temporada específica, ya que de acuerdo con estudios botánicos, esta especie puede producir flores durante los 12 meses del año, aunque la cantidad y abundancia de sus racimos varían según las condiciones climáticas de cada región.

En diferentes zonas tropicales se han identificado períodos de mayor floración entre agosto y noviembre, mientras que en otros territorios de Centroamérica se registra una presencia más abundante de flores entre octubre y marzo.

¿De dónde vienen las bellas flores que abastecen la capital?

La especie pertenece a la familia Bignoniaceae y puede desarrollarse como arbusto o árbol pequeño. Dependiendo de las condiciones de crecimiento, alcanza varios metros de altura y desarrolla una copa ramificada que permite que sus flores sobresalgan entre el follaje.

Sus hojas están formadas por varios folíolos alargados, con bordes dentados, una característica que facilita su identificación. A esto se suman sus flores amarillas, que tiene forma de trompeta y se convierten en uno de los elementos más llamativos de la planta.

Al desprenderse de la planta, sus flores cubren el suelo y crean una alfombra de pétalos que transforma el paisaje en un escenario natural lleno de color.

Al desprenderse de la planta, sus flores cubren el suelo y crean una alfombra de pétalos que transforma el paisaje en un escenario natural lleno de color.

 (Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

Las flores también cumplen una función en el entorno natural, ya que atraen abejas, mariposas y colibríes, que encuentran en ellas una fuente de alimento y contribuyen a los procesos de polinización.

Con coloridas flores capitalinos buscan mantener viva la memoria de sus seres queridos

Esta característica convierte a la Tecoma stans en una especie de interés para los espacios verdes, pues además de aportar color al paisaje, favorece la presencia de polinizadores que cumplen un papel importante en los ecosistemas.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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