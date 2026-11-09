Antigua Penitenciaría de Tegucigalpa albergará a unos 500 animales en abandono

Tegucigalpa, Honduras.- La antigua Penitenciaría Central de Tegucigalpa podría convertirse en un refugio para cientos de animales en abandono, ya que Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) proyecta construir en ese inmueble un albergue con capacidad para aproximadamente 500 perros y gatos. La iniciativa busca ofrecer atención a mascotas en condición de calle y animales víctimas de maltrato, además de fortalecer las acciones de protección y bienestar animal que desarrolla la municipalidad. "Sabemos que se necesita poder tener un albergue municipal aquí en Tegucigalpa para ayudar, principalmente, a todos esos animalitos, no solo en condición de calle, sino también a todos esos animales que muchas veces perecen por el maltrato que les damos los seres humanos", manifestó Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal del Distrito Central. El proyecto ya fue planteado al alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, y contempla aprovechar el terreno de la antigua Penitenciaría Central para desarrollar las instalaciones. El espacio comprende aproximadamente cuatro o cinco manzanas, donde se pretende habilitar las áreas necesarias para recibir a los animales.

"Ya hay un equipo de arquitectos que vino a realizar un estudio y levantamiento de datos para comenzar con lo que será el diseño. Una vez que tengamos el diseño, se elaborarán los planos y posteriormente se presentarán a la Corporación Municipal para la aprobación del presupuesto", explicó Esperanza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Dirección de Ordenamiento Territorial, a cargo del ingeniero Danilo Alvarado, ya tiene conocimiento de la iniciativa y asignó un equipo técnico de la Alcaldía para trabajar en el diseño arquitectónico y los planos de construcción. Uno de los objetivos es ampliar la capacidad de respuesta ante las denuncias ciudadanas por maltrato animal. Actualmente, la Unidad de Protección y Bienestar Animal coordina la atención de estos casos con albergues independientes que reciben a las mascotas rescatadas. El señor alcalde ha estado apoyando con alimentos a estos albergues porque, a raíz de la gran cantidad de denuncias que se reciben por parte de la ciudadanía, muchas veces hay animales que están a punto de perecer", detalló el subdirector. De acuerdo con Esperanza, la unidad procesa un promedio de entre 50 y 60 denuncias mensuales; sin embargo, no todas terminan en el decomiso de animales. Esta medida se aplica cuando las mascotas se encuentran en condiciones extremas y su vida está en peligro por el maltrato o la falta de atención. "El maltrato animal se da en las casas, no en la vía pública. Son esos animales indefensos que mantienen encadenados, amarrados y a los cuales se les niega la atención médica para poder sobrevivir, nuestra prioridad", señaló.

La propuesta también contempla transformar la Unidad de Protección y Bienestar Animal en una unidad de rescate, con capacidad para atender perros y gatos atropellados, víctimas de maltrato o que se encuentren en condiciones que amenacen su supervivencia. Otro de los problemas que busca enfrentar el proyecto es la reproducción descontrolada de animales en la capital. Aunque la municipalidad no cuenta con un censo oficial, estima que entre 10,000 y 15,000 mascotas deambulan por las calles de Tegucigalpa. "La proliferación de animales únicamente podemos frenarla mediante una esterilización masiva de aquellos que están en la vía pública y se reproducen de forma irresponsable", advirtió Esperanza.