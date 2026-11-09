La Policía de Honduras no ha prohibido los tatuajes que aparecen en esta imagen

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que asegura que la Policía Nacional prohibió una serie de tatuajes en Honduras, entre ellos telarañas, mariposas, fechas, nombres, personajes animados, serpientes, dragones y rosas. La publicación advierte que las personas que porten estos diseños podrían enfrentar penas de entre 15 y 40 años de prisión por asociación ilícita. Sin embargo, es falso. La Policía Nacional aclaró que los tatuajes artísticos, decorativos o personales no constituyen un delito por sí mismos y que su presencia no es suficiente para detener a una persona. “¡ATENCIÓN! Estos tatuajes prohíbe la Policía Nacional por atentar contra la moral, el orden público y los valores de nuestra sociedad”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una imagen que ha sido compartida decenas de veces desde el 6 de noviembre.

Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional incorporaron disposiciones relacionadas con el delito de asociación terrorista y contemplan que los tatuajes, símbolos, signos y otras expresiones visuales características de maras, pandillas u otras estructuras criminales organizadas puedan utilizarse como elementos para acreditar la pertenencia a estas organizaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, la normativa establece que estos elementos deben ser identificados mediante un peritaje técnico especializado. Es decir, no se trata de una prohibición general de los tatuajes ni de que cualquier persona que tenga uno pueda ser considerada integrante de una pandilla. Según explicó la Policía Nacional, cuando existan sospechas de que un tatuaje está relacionado con una estructura criminal, la persona puede permanecer detenida hasta por 48 horas para efectos de investigación. Posteriormente, un peritaje debe determinar si el diseño está vinculado con una organización criminal o si corresponde a un tatuaje artístico, decorativo o personal.

Prohibiciones falsas

Se realizaron búsquedas en Google con palabras clave relacionadas con los tatuajes mencionados en la imagen y la supuesta prohibición policial. Los resultados no permitieron localizar comunicados, avisos institucionales o reportes de medios confiables que confirmaran la existencia de una lista oficial de diseños prohibidos. De igual manera, EH Verifica revisó el sitio web y las cuentas oficiales de la Policía Nacional en redes sociales ( Facebook , Instagram y X ), sin encontrar una publicación institucional que establezca una lista de diseños de tatuajes prohibidos como la que circula en redes sociales. Por el contrario, la Policía Nacional publicó un video en su cuenta oficial de Facebook para aclarar dudas sobre las reformas penales y la interpretación de los tatuajes como posibles indicios de pertenencia a estructuras criminales.