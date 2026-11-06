Es un montaje la imagen de Nasry Asfura con un supuesto premio por buen gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra al presidente de Honduras, Nasry Asfura, supuestamente recibiendo un reconocimiento por su gestión en el gobierno.
Sin embargo, es falsa. Se trata de un montaje elaborado a partir de una fotografía auténtica tomada durante una actividad relacionada con la entrega de nuevas placas vehiculares metálicas en el país.
La imagen fue modificada para incorporar un cuadro con un mensaje de agradecimiento al mandatario, en lugar de la placa vehicular que aparece en la fotografía original.
“RECONOCIMIENTO A NASSRY ASFURA POR ER UN BUEN PRESIDENTE”, dice la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de noviembre de 2026.
Desde que asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, Nasry Asfura ha impulsado medidas orientadas a la reorganización de las instituciones públicas, el mejoramiento de la infraestructura vial y el fortalecimiento de los servicios de salud y educación.
Entre las acciones anunciadas por su administración figuran la reducción de dependencias estatales, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas destinados a mejorar el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos.
Sin embargo, la administración también ha enfrentado cuestionamientos por la reestructuración de instituciones estatales, los despidos de empleados públicos y los reclamos laborales de distintos sectores.
A estas críticas se suman las dificultades que persisten en el sistema sanitario, la seguridad y la prestación de servicios básicos, así como los señalamientos sobre compromisos pendientes en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Es un montaje
Una búsqueda inversa en Google Lens de la imagen que aparece en la publicación viral llevó a una nota publicada por EL HERALDO el 28 de octubre de 2026, titulada “¿Cuándo comenzará la entrega de las nuevas placas vehiculares en Honduras?”, en la que aparece la fotografía original del presidente Nasry Asfura.
La imagen auténtica muestra al mandatario acompañado por otras dos personas mientras sostienen un cuadro negro que contiene una placa vehicular de Honduras con la identificación “PHN 504”, en lugar del supuesto reconocimiento por su gestión gubernamental que aparece en la publicación difundida en Facebook.
Al comparar ambas fotografías, EH Verifica constató que coinciden las personas, sus expresiones faciales, la vestimenta, las posiciones y los elementos del fondo.
La principal diferencia se encuentra en el contenido del cuadro, donde la placa vehicular fue sustituida digitalmente por un mensaje de agradecimiento a Asfura.
La fotografía original corresponde a una actividad relacionada con el inicio de la fabricación de placas metálicas para vehículos en Honduras, no a una ceremonia de premiación o entrega de reconocimientos al presidente.
Una pesquisa en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + placas vehiculares + Honduras + noviembre 2026” llevó a una publicación de la Televisión Nacional de Honduras (TNH), en la que se informó el 1 de noviembre de 2026 que el mandatario participó en la puesta en marcha de una planta de fabricación de placas, equipada con tecnología alemana.
La publicación también recoge la participación de representantes de la empresa Tönnjes y autoridades gubernamentales.
Durante la actividad se presentó el proceso de producción de las nuevas matrículas metálicas, cuya distribución comenzó el 4 de noviembre, con el objetivo de reducir una mora superior a 1.1 millones de placas pendientes de entrega.
Esto confirma que la fotografía original corresponde a una actividad relacionada con la fabricación de nuevas placas metálicas en Honduras, realizada en octubre de 2026.
Por lo tanto, es un montaje la imagen que muestra a Nasry Asfura supuestamente recibiendo un premio por su gestión gubernamental.