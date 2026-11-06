Es un montaje la imagen de Nasry Asfura con un supuesto premio por buen gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra al presidente de Honduras, Nasry Asfura, supuestamente recibiendo un reconocimiento por su gestión en el gobierno.

Sin embargo, es falsa. Se trata de un montaje elaborado a partir de una fotografía auténtica tomada durante una actividad relacionada con la entrega de nuevas placas vehiculares metálicas en el país.

La imagen fue modificada para incorporar un cuadro con un mensaje de agradecimiento al mandatario, en lugar de la placa vehicular que aparece en la fotografía original.

“RECONOCIMIENTO A NASSRY ASFURA POR ER UN BUEN PRESIDENTE”, dice la descripción de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de noviembre de 2026.

Desde que asumió la Presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, Nasry Asfura ha impulsado medidas orientadas a la reorganización de las instituciones públicas, el mejoramiento de la infraestructura vial y el fortalecimiento de los servicios de salud y educación.

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Entre las acciones anunciadas por su administración figuran la reducción de dependencias estatales, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas destinados a mejorar el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos.

Sin embargo, la administración también ha enfrentado cuestionamientos por la reestructuración de instituciones estatales, los despidos de empleados públicos y los reclamos laborales de distintos sectores.

A estas críticas se suman las dificultades que persisten en el sistema sanitario, la seguridad y la prestación de servicios básicos, así como los señalamientos sobre compromisos pendientes en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.