Cracovia rinde un homenaje silencioso a las víctimas del atentado

Finalmente, fue abatido por uno de los agentes que le persiguieron, en un dramático enfrentamiento a escasos metros en el que el agente recibió tres disparos. La tragedia se amplió horas después, cuando Tusk informó de que en la vivienda del sospechoso, en Ostrowiec Świętokrzyski, a unos 110 kilómetros de Cracovia, habían sido hallados los cuerpos de los padres y la hermana del atacante, que fueron asesinados a tiros mientras dormían.