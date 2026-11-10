Misterio rodea el hallazgo de un segundo cadáver en el río Guayape, Olancho

Olancho, Honduras.- Un segundo cuerpo sin vida fue encontrado este martes 10 de noviembre en las aguas del río Guayape, en el sector de San Pedro de las Joyas, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.
El hallazgo fue reportado por miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las labores de recuperación del cadáver en el afluente, donde un día antes había sido localizado el cuerpo de otro hombre, identificado como Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, quien había sido reportado como desaparecido.
Con respecto al primer caso, los socorristas localizaron la cabeza, los brazos y las piernas de la víctima, cuyos restos fueron encontrados desmembrados en las aguas del río.
En cambio, la identidad del segundo hombre encontrado sin vida todavía no ha sido establecida por las autoridades, que también desconocen mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió su muerte.
Los restos mortales fueron embalados bajo estrictas normas de cadena de custodia para ser trasladados de urgencia hacia el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa.
Reacciones
Marco Hernán Barahona, tío de la primera víctima, relató que recibió la noticia cuando se dirigía a su trabajo.Según contó, una hermana de uno de los presuntos responsables y el padre de este habrían tomado la decisión de acabar con la vida del joven, aunque aseguró que desconoce cómo se desarrollaron los hechos.
El familiar expresó su indignación por la brutalidad con la que, según su relato, fue cometido el crimen y aseguró que Carlos Alfonso habría sufrido agresiones antes de morir.
“Señor, está bien que lo hubieran matado, pero en vida lo caparon, vivo lo caparon, y jugaron con la cabeza como que fuera fútbol”, manifestó Hernán, visiblemente indignado por lo ocurrido.
Ante ambos sucesos, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna relación entre los dos hallazgos registrados en menos de 24 horas en el mismo sector de Olancho.