Misterio rodea el hallazgo de un segundo cadáver en el río Guayape, Olancho

Olancho, Honduras.- Un segundo cuerpo sin vida fue encontrado este martes 10 de noviembre en las aguas del río Guayape, en el sector de San Pedro de las Joyas, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.

El hallazgo fue reportado por miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las labores de recuperación del cadáver en el afluente, donde un día antes había sido localizado el cuerpo de otro hombre, identificado como Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, quien había sido reportado como desaparecido.

Con respecto al primer caso, los socorristas localizaron la cabeza, los brazos y las piernas de la víctima, cuyos restos fueron encontrados desmembrados en las aguas del río.

En cambio, la identidad del segundo hombre encontrado sin vida todavía no ha sido establecida por las autoridades, que también desconocen mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió su muerte.