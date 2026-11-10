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Matan a puñaladas a joven de 20 años que regresó a Copán para ayudar a su familia

Tras permanecer trabajando en San Pedro Sula, Denis Noel Ramírez regresó a su comunidad para ayudar a su abuelo, pero fue asesinado a puñaladas

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 10:08
Matan a puñaladas a joven de 20 años que regresó a Copán para ayudar a su familia

El cuerpo de Ramírez presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, incluido el tórax, provocadas con un arma blanca tipo puñal.

 Foto: Cortesía redes

Copán, Honduras.- Un joven de 20 años fue asesinado a puñaladas este martes 10 de noviembre en la comunidad de El Ocotón, municipio de San Antonio, departamento de Copán, luego de regresar a su pueblo natal para apoyar a su abuelo en labores de siembra y cosecha de granos básicos.

La víctima fue identificada como Denis Noel Ramírez Ramos, quien, según relataron sus familiares, había permanecido durante bastante tiempo trabajando en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.

Sin embargo, este fin de semana decidió regresar a su comunidad de origen para compartir tiempo en familia y colaborar con su abuelo en las actividades agrícolas.

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La última vez que sus familiares tuvieron noticias de él fue la noche del lunes 9 de noviembre, pero la mañana de este martes 10 recibieron la noticia de que había sido encontrado sin vida en una calle de la comunidad, específicamente en el sector conocido como La Pila.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de Ramírez Ramos presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, incluido el tórax, provocadas con un arma blanca tipo puñal.

Ante el hallazgo, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena del crimen para preservar las evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se esperaba la llegada de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), representantes del Ministerio Público y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico correspondiente.

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Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se ha informado sobre la identidad de los responsables. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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