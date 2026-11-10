Matan a puñaladas a joven de 20 años que regresó a Copán para ayudar a su familia

Copán, Honduras.- Un joven de 20 años fue asesinado a puñaladas este martes 10 de noviembre en la comunidad de El Ocotón, municipio de San Antonio, departamento de Copán, luego de regresar a su pueblo natal para apoyar a su abuelo en labores de siembra y cosecha de granos básicos.

La víctima fue identificada como Denis Noel Ramírez Ramos, quien, según relataron sus familiares, había permanecido durante bastante tiempo trabajando en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.

Sin embargo, este fin de semana decidió regresar a su comunidad de origen para compartir tiempo en familia y colaborar con su abuelo en las actividades agrícolas.