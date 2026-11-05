Matan a puñaladas a hombre en Nueva Arcadia, Copán

Copán, Honduras.-Un hombre de 45 años murió tras ser atacado con arma blanca tipo puñal en el barrio El Centro de la comunidad de Chalmeca, municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán.

La víctima fue identificada como José Cruz Mancia Membreño, quien presentaba varias heridas en el tórax, según la información preliminar.

El hombre era originario y residente de la comunidad de El Cedral, en el departamento de Copán.