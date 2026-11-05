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Matan a puñaladas a hombre en Nueva Arcadia, Copán

La víctima fue identificada como José Cruz Mancia Membreño, quien presentaba varias heridas en el tórax

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 08:58
Matan a puñaladas a hombre en Nueva Arcadia, Copán

El hombre era originario y residente de la comunidad de El Cedral, en el departamento de Copán.

 Foto: Cortesía

Copán, Honduras.-Un hombre de 45 años murió tras ser atacado con arma blanca tipo puñal en el barrio El Centro de la comunidad de Chalmeca, municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán.

La víctima fue identificada como José Cruz Mancia Membreño, quien presentaba varias heridas en el tórax, según la información preliminar.

El hombre era originario y residente de la comunidad de El Cedral, en el departamento de Copán.

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De acuerdo con las primeras versiones, el crimen podría estar relacionado con una presunta venganza, luego de que Mancia Membreño supuestamente hiriera a dos personas con un machete durante una riña ocurrida en su vivienda.

Esta situación habría desencadenado el ataque en el que perdió la vida; sin embargo, las circunstancias del homicidio deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Las autoridades deberán establecer quiénes participaron en el hecho y determinar si existe una relación entre la riña previa y el asesinato.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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