Capturan a presunta mano derecha del “Cartel del Diablo” en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Una mujer señalada como presunta integrante y mano derecha del denominado “Cartel del Diablo” fue capturada la mañana de este jueves 5 de noviembre en la colonia Flor de Cuba, en San Pedro Sula, Cortés, durante un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional. La detenida, de quien no se brindó la identidad, de 38 años, es originaria de Sulaco, Yoro, y residente en la colonia Flor de Cuba. De acuerdo con las autoridades, sobre ella pesaba una orden de captura por el delito de trata de personas agravada con la finalidad de realizar actividades delictivas. El jefe regional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), César Ruiz, informó que la operación se desarrolló en coordinación con funcionarios de inteligencia policial, quienes realizaron labores de localización y vigilancia antes de ejecutar la orden judicial. Según explicó el oficial, la mujer estaría vinculada al grupo criminal conocido como el “Cartel del Diablo”, información que fue trasladada a los equipos policiales durante las diligencias relacionadas con las capturas efectuadas en San Pedro Sula.

La investigación también busca establecer las actividades que presuntamente desempeñaba dentro de la estructura criminal y su grado de participación en los hechos que se le atribuyen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El jefe regional de la DPI señaló que la detención se produjo luego de que los equipos policiales recibieran información sobre su posible vinculación con el grupo delictivo. Agregó que, al observar el despliegue policial que se llevó a cabo el miércoles en Yoro, la mujer habría optado por refugiarse en San Pedro Sula. El funcionario sostuvo que las investigaciones continuarán contra las personas señaladas de integrar esta estructura criminal y que el proceso deberá avanzar ante los órganos jurisdiccionales hasta que un juez competente emita una resolución. La mujer será puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por el delito que se le imputa.

Más de una veintena de detenidos en Yoro

Un total de 22 personas fueron capturadas durante una serie de operativos policiales desarrollados en Sulaco y otros sectores de Yoro, como Victoria, como parte de las investigaciones contra una estructura criminal denominada Cartel del Diablo y la entrada en vigencia de las reformas penales. El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, explicó que los sospechosos son investigados por su presunta vinculación con el Cartel del Diablo.